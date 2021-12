Hány havi az éves nyugdíj?

2002 óta tart a versengés a különböző hazai pártok között, hogy hány havi nyugdíjjal ígérnek és fizetnek majd többet, mint elődeik. Legújabban Orbán Viktor személyesen intézte el kőszívű pénzügyminiszterénél, hogy hozza előre a teljes 13. havi nyugdíjat a korábban ígért 2024-ről 2022-re. A közelmúltban a Portfolio még egy 14. havi nyugdíjat is fölfedezett a Mikulás-csomagban, ám ez véleményem szerint nem helytálló értelmezés. A cikkben megpróbálom elmesélni a sokhavi nyugdíjak és egyéb bónuszok húszéves történetét, nem érintve a nyugdíjrendszer egyéb kérdéseit, például a kötelező magánnyugdíj-pillért.

Éves Signature-előfizetés karácsonyra!

Karácsonyi akciónk keretében 33%-os kedvezménnyel vásárolható meg a Portfolio éves Signature-előfizetése. További részletek Karácsonyi akciónk keretében 33%-os kedvezménnyel vásárolható meg a Portfolio éves Signature-előfizetése. További részletek ide kattintva.

Az első 13. havi nyugdíj

Az első Orbán-kormány 1998–1999-ben, ha szavakban nem is, de tettekben követte a Bokros-csomag takarékos bér- és nyugdíjpolitikáját. Ennek keretében 2000-től kezdve átvették a Horn-kormány által a már megállapított nyugdíjak bérindexálása helyett javasolt vegyes indexálást: a már megállapított nyugdíjak évente az előrejelzett fogyasztói ár és a nettó keresetek emelkedési ütemének a számtani közepével emelkednek. Ahogy közeledett a 2002-es választás, úgy vált azonban bőkezűvé a jövedelempolitika: például a nyugdíjasok 2001-ben és 2002-ben extra 2–3 százalékos nyugdíjemelést kaptak. (Emellett a kormány hatalmas lakáspolitikai kedvezményeket vezetett be, és 2003-tól kezdve szja-mentességet ígért a három- és többgyermekes családoknak.)

2002-ben az MSZP megígérte a jóléti rendszerváltást. A közalkalmazotti bérek 50 százalékos emelése mellett megígérte, hogy ha újból kormányra kerül, akkor nemcsak egy egyszeri 19 ezer Ft-os korrekciót ad a nyugdíjasoknak, hanem négy év alatt, lépcsőzetesen bevezeti a 13. havi nyugdíjat. Az MSZP–SZDSZ-koalíció megnyerte a választást, és beváltotta az ígéreteit. A 13. havi nyugdíj fokozatos bevezetése miatt a már megállapított nyugdíjak reálértéke 2003 és 2006 között évente plusz 2 százalékkal növekedett, a 2006 után nyugdíjba vonulók induló nyugdíja pedig 8 százalékkal emelkedett a korábbihoz képest – egészen a visszavonásig. Az 50 százalékos egyszeri közalkalmazotti béremelés 2003-ban 13 százalékkal emelte az átlagos nettó reálbért, a vegyes indexálás miatt 6,5 százalékkal meglódítva a nyugdíjak reálértékét.

A beígért 14. havi és a visszavont 13. havi nyugdíj

2006-ban Orbán Viktor megígérte, hogy a járulékkulcs csökkentése mellett bevezeti a 14. havi nyugdíjat. Igaz, a program hozzátette, hogy értékálló nyugdíjakra tér át, és az így várható évi 2 százalékos megtakarításból tellett volna a 14. havira is. Mivel a Fidesz 2006-ban ismét elvesztette a választásokat, és azóta a 14. havi nyugdíj sokáig a feledés homályába merült.

2006 és 2008 között a Gyurcsány-kormány megpróbálta helyreállítani a költségvetési egyensúlyt (a 2006-os hiány a GDP 9 százaléka volt), de megmaradt a nyomasztó külső fizetési mérleghiány és erősödött a svájci frankalapú jelzálogkölcsönök kockázata. 2007-ben az Egyesült Államokból elindult egy erős nemzetközi pénzügyi és gazdasági válság, amely 2008 őszére elérte Európát is. Izland után Magyarország lett a második áldozat: csak a nemzetközi pénzügyi szervezetek kölcsöne mentette meg hazánkat a fizetésképtelenségtől. A hitelért cserében a magyar kormány újabb súlyos megszorításokat vállalt, többek közt a 13. havi nyugdíj visszavonását. Fügefalevélként bevezették a nyugdíjprémiumot, amely csak nagyon gyors, évi 3,5 és 7,5 százalékos GDP-növekedés esetén járt volna, százalékpontonként 20 eFt-os tételekben maximalizálva. Például 5,5 százalékos emelés esetén a prémium maximum 40 eFt.

Nehezebben felfogható, de említést érdemel, hogy a vegyes indexálás csak gyors reálbér-növekedés esetén lett volna érvényben, és alapértelmezésben maradt volna a takarékosabb árindexálás, amelyet – mint korábban említettük – a Fidesz már 2006-ban beígért.

Az észrevétlen 13. havi nyugdíj

A 2010-es parlamenti választásokon a Fidesz elnyerte a parlamenti helyek kétharmadát. 2012-ben megszüntette a gyors reálbér-növekedés esetén érvénybe lépő vegyes indexálást.

2013 és 2016 között az előrejelzett áremelkedés mindig nagyobb volt, mint a tényleges, így az év eleji nyugdíjemelés mindig reálérték-emelkedést is jelentett, de lefelé utólag nem korrigálták a nyugdíjakat. Így az időszak végére a már 2013 előtt megállapított nyugdíjak reálértékben 8 százalékkal nőttek. 2016 körül a kormányzati kommunikáció el is kezdett visszaadott 13. havi nyugdíjról beszélni.

A 2018-as újabb választási győzelem nem befolyásolta a kormányzati nyugdíjpolitikát. Nem tartozik szorosan a cikk témájához, de muszáj megemlíteni, hogy 2016-tól beindult a nettó reálbérek robbanása. Hivatalos adatok szerint (amelyet egyes szakértők erősen túlbecsültnek tartanak) 2015 és 2019 között a bérindex körülbelül 40 százalékkal nőtt, amelyet egyéves késéssel az induló nyugdíjak is követtek. Az „értéktartó” régebbi nyugdíjak azonban fokozatosan elmaradtak az új nyugdíjaktól és az átlagos bérektől. E folyamat leglátványosabb mutatója: a nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások aránya a nettó bérekhez képest korábbi 67-ről 50 százalék alá esett.

A koronás 13. havi nyugdíj

A magyar kormány megígérte, hogy 2021 és 2024 között „visszaépíti a szocialisták által elvett 13. havi nyugdíjakat”. Való igaz, hogy egy ilyen intézkedés négy év alatt egységesen 8 százalékkal emeli minden nyugdíj értékét, de mivel magába foglalta az induló nyugdíjakat is, nem csökkenti a nyugdíjrendszer belső feszültségeit.

Félve említem meg, hogy egy magára valamit adó (ellenzéki vagy kormány-)párt felvetette volna, hogy a 13. havi nyugdíj bevezetése miatt okafogyottá vált az amúgy is kétes értékű nyugdíjprémium. (Kitérő: Szlovákiában a 13. havi nyugdíj a kisnyugdíjaknál hathetit ad, a legnagyobbaknál csak egyhetit.)

A ráadás

Elérkeztünk a bevezetésben említett cikkhez, melyben a Portfolio arról írt, hogy „Kiderült: valójában 14. havi nyugdíjat is kapnak a nyugdíjasok”. Ahhoz, hogy tisztázzam a tévedést, röviden összefoglalom az érvelés lényegét:

Visszamenőlegesen 1,2 százalékos nyugdíjemelés 2021. novemberében (félhetes nyugdíj). A 2021-ben esedékes nyugdíjprémium mindenki számára 80 eFt lett, amely az átlagos szinten valóban félhavi többletnyugdíj. Véglegessé vált, hogy 2022-ben nem az irreálisan alátervezett 3, hanem a várható 5 százalékos árnövekedésnek megfelelő emelést kapják a nyugdíjasok, a különbség újabb egyheti nyugdíj. Az eredetileg kéthetire tervezett 2022-es 13. havi nyugdíjat teljes összegűre emelték, ez újabb kétheti nyugdíj.

Ha összeadjuk a négy tételt, akkor valamivel még több, mint egy havi extra nyugdíjat kapunk.

A számolással az a baj, hogy bizonyos dolgokat kétszer számol. Az 1. és 3. pontban említett 1,2 és 2 százalékos emelés csak a 2021–2022-es infláció durva alábecslése miatt vált szükségessé, de nem számít többletnek a törvényben előírt inflációkövető nyugdíjemeléshez képest, csupán annak megvalósítása. Ha csak a reálemeléseket számoljuk, és csak egyszer, akkor a 2019-es rendszerhez képest a többletnyugdíj a 2. és a 4. pontbeli emelés, összesen átlagnyugdíjra vetítve hatheti (másfél havi) emelés. Ebben azonban a 2021-es nyugdíjprémium és a 2022-es teljes 13. havi nyugdíj keveredik össze.

Persze, az igazi kérdés egészen más. Rövid távú választási megfontolásokon túl van-e értelme ilyen primitív eszközökkel javítani az egyébként tagolt réteget képező nyugdíjasok helyzetén? Mi lesz 10–15 év múlva, amikor végleg fenntarthatatlanná válik a mai nyugdíjrendszer? Újra emelik a szochó-járulékkulcsot és újra megszüntetik a 13. havi nyugdíjat?

Miért kell egy olyan hosszú távú és alapvető kormányzati stratégiának, mint amilyen a nyugdíjrendszeré, hétről hétre annyira változnia, hogy szinte követni is lehetetlen? Egyik szakértő barátom váltig állítja, hogy a 14. havi nyugdíjról szóló számítás csak vicc. De milyen vicc az, amelyet még én sem értek meg?

A szerző nyugdíjszakértő közgazdász, egyetemi tanár.

A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával.

Ha hozzászólna a témához, küldje el meglátásait a velemeny@portfolio.hu címre. A Portfolio Vélemény rovata az On The Other Hand. A rovatról itt írtunk, a megjelent cikkek pedig itt olvashatók.

Címlapkép: Shutterstock