Rusvai Miklós elmondta, kik és hogyan karácsonyozhatnak nyugodtan

Rusvai Miklós virológus szerint bár javulni látszik a járványhelyzet, de nagyunkon a koronavírus omikron variánsa, így nem dőlhet hátra a lakosság, akiket most két részre kell osztani. A szakértő elmondta véleményét az oltottakról és az oltatlanokról is.

Éves Signature-előfizetés karácsonyra!

Karácsonyi akciónk keretében 33%-os kedvezménnyel vásárolható meg a Portfolio éves Signature-előfizetése. További részletek Karácsonyi akciónk keretében 33%-os kedvezménnyel vásárolható meg a Portfolio éves Signature-előfizetése. További részletek ide kattintva.

Rusvai Miklós virológus egy rádióműsorban beszélt arról, hogyan karácsonyozzunk idén. A szakértő úgy véli, ha a valaki oltott és a családtagok is oltottak, akkor nyugodtan találkozzanak és akár nagyobb létszámban is összegyűlhet a család karácsonykor. Ugyanez viszont az oltatlanokra is igaz lehet, hiszen ők meggyőződésből nem oltatták be magukat, vagyis ők ugyanúgy találkozni fognak, mint eddig.

A baj akkor kezdődik, ha oltottak és oltatlanok vannak együtt, hiszen az oltottak tünetmentesen is megfertőzhetik az oltatlanokat

- tette hozzá.

Rusvai Miklós rávilágított arra, hogy az omikronnal fertőzöttek száma idehaza már 15. Továbbá lehet számítani januárban az ötödik hullámra, január közepe felé emelkedhet meg ismét a fertőzöttek száma.

Kitért a gyerekek oltására is, akik álláspontja alapján nincsenek komoly veszélyben, eddig körülbelül 50-100 gyermek betegedett meg súlyosan és 12 év alatti gyermek nem halt meg. Őket elsősorban a felnőttek és különösen az idősek védelmében kell oltatni, de mindenképp tudni kell, hogy járhat komoly következményekkel a fertőzés gyermekek körében is - húzta alá.

Címlapkép forrása: Getty Images