Versenyképességi előnyt jelent a hálózatra épülő szorosabb integráció

Lényeges piaci előnyöket, versenyképességi előrelépést eredményezhet a hálózatba szerveződött kereskedelmi szereplők szorosabb integrációja, amelynek révén kihasználhatják a nagyobb vállalatokra jellemző kedvezőbb pozíciót és vezethetnek be nagyvállalti megoldásokat, tehetik hatékonyabbá működésük. Az 1997 óta működő, kezdetben öt építőanyag-kereskedő együttműködésére alapuló újHÁZ Centrum példája jól mutatja a módszer létjogosultságát. A hálózat ma már több mint 80 kereskedést számlál, az eredetileg közös beszerzés pedig mára egységes vállalatirányítási rendszerrel, marketinggel, közös stratégiával, belső képzésekkel, pénzügyi és informatikai háttérrel egészül ki.

Nyilvánvaló előnyei miatt nagy múltra tekint vissza a kisebb és közepes cégek közös együttműködése a piacon, amelynek révén olyan, a nagyvállalatokra jellemző előnyöket élvezhetnek, mint az együttes beszerzés hatékonysága, vagy a közös informatikai, képzési és stratégiai rendszer pozitívumai. A megoldásra jó hazai példa az újHÁZ Centrum hálózatos működése, amely nem számít ugyan újdonságnak a magyar építőanyag-piacon, ám az egyes kereskedőket viszonteladói körben összefogó kezdeményezés mind méreteiben, mind pedig az integráció jellegében sokat fejlődött az elmúlt években.

Fontos szempont volt ebben a folyamatban a piac ismerete.

A teljes egészében magyar tulajdonú cég mélyrehatóan ismeri a magyar piacot, a magyar fogyasztói szokásokat, gondolkodásmódot. A helyi kereskedések több évtizedes múltra visszatekintő családi vállalkozások, amelyek szintén erős piac- és helyismerettel rendelkeznek.

Kézenfekvő volt tehát, hogy a kölcsönös előnyök érdekében a helyi kereskedéseket egy központi háttértámogatással segítsék. Ez a központ egyfajta motorként és szolgáltatóközpontként is szolgál a rendszerben, hiszen egy nagyvállalat-jellegű támogatást, a közös stratégiai tervezést és annak megvalósítását is lehetővé teszi.

A beszerzéstől a marketingig

A hálózatba szerveződött működés révén számos versenyképességi előnyre tett szert az újHÁZ Centrum is. A kezdetektől meglévő központi beszerzés lényegesen javítja a tárgyalási pozíciót, az ellátás biztonságát, valamint a termékportfólió vásárlói elvárásoknak megfelelő bővítését, az évtizedes múltra visszatekintő közös marketing, az elmúlt pár évben kialakított a saját belső képzési rendszer, online vizsgák és informatikai háttér, valamint az egységes vállalatirányítási rendszer és adatalapú döntéshozatal szintén érdemi előnyöket biztosít a mindennapi működésben.

Mindezek révén egységes piacelemzést, riportokat kaphatnak a hálózat tagjai és jól felépített sajátmárkás termékek, valamint termékportfóliók kialakítására is lehetőség nyílik.

„Megvalósított elképzelésünk nagy előnye, hogy rendszerünket a kezdetektől a hálózatot alkotó kereskedésekkel közösen alakítottuk ki, a stratégiánk elfogadása is kereskedések bevonásával történik” – hangsúlyozta Dr. Rázsóné Szórády Csilla az Új Ház Zrt. vezérigazgatója.

Természetesen a hálózattá válás kihívásokkal is járt. Ennek fő oka az volt, hogy a több mint 80 kereskedésből álló hálózatban a tagok eltérő ütemű fejlődése gyakran kihívást jelent egy stratégia vagy fejlesztési irány elfogadtatása szempontjából. A hálózat bővítésének lehetőségeit pedig szűkítik a minőségi elvárások és a szigorú pénzügyi szempontok, hiszen minden ilyen integráció akkor lehet csak sikeres, ha szem előtt tartja a pénzügyi stabilitás és a folyamatos fejlődésre való igény kérdését.

Közös előnyök

A hálózattá válás számos feladatot jelentett. Az együttműködés kezdetben beszerzési társulásként öltött testet, majd fokozatosan kerültek fókuszba mindazok a további potenciálok, amelyek a hálózatban rejlenek. Fontos szempont volt, hogy az újHÁZ Centrum folyamatosan meg tudja világítani egy-egy újabb fejlesztés, egy újabb „egységesítés” előnyét a teljes hálózat számára.

Ilyen előny volt a szolgáltatások folyamatos bővülése.

Kezdetben ez csupán anyagszükséglet számítás volt, most már 3D látványtervezésen át a gépek bérbeadásán túl a hulladékelszállítás és az otthonteremtési támogatási tanácsadás is elérhető az építkezők / felújítók számára. A cég a hálózatos működés eredményeképp folyamatosan bővül: új kereskedések nyílnak, meglévők fejlődnek. A belső működés is változott, hiszen partnereinkkel együttműködésben elindítottuk az újHÁZ Akadémiát, saját belső képzési- és vizsgarendszerünket, amellyel célunk, hogy tovább növeljük az értékesítés hatékonyságát és az ügyfélkiszolgálás színvonalát” – tette hozzá a vezérigazgató.

A cikk megjelenését az Új Ház Zrt. támogatta.

Fotó: Getty Images