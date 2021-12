A cseh jegybank meglepett mindenkit, megint nagyot emeltek

A cseh jegybank kereken 1%-ponttal emelte a kamatot decemberi ülésén, ezzel 3,75%-ra nőtt az irányadó kamatszint. A régiós jegybankok szigorodó hangneme kitart. A hírre a korona erősödött és azóta is erősödőben van. A forint eddig némileg gyengült ma.

Éves Signature-előfizetés karácsonyra!

Karácsonyi akciónk keretében 33%-os kedvezménnyel vásárolható meg a Portfolio éves Signature-előfizetése. További részletek Karácsonyi akciónk keretében 33%-os kedvezménnyel vásárolható meg a Portfolio éves Signature-előfizetése. További részletek ide kattintva.

Meglepően nagy, 100 bázispontos kamatemelésről döntött a cseh jegybank decemberi ülésén, amellyel az irányadó kamatszintet 3,75%-ra emelték. Ezzel június óta már 3,5%-ponttal növelték a kamatszintet, azaz a második félév erőteljes kamatemelést hozott. A mai kamatemelés mértéke felülmúlta az elemzői várakozásokat.

A cseh jegybank az inflációval indokolta döntését, az árak éves emelkedése novemberben meghaladta a 6%-ot. A jegybank emellett a béremelkedésekben is inflációs kockázatot lát, a cseh munkaerőpiac ugyanis egész Európában a legfeszesebb - írja a Bloomberg.

A régióban a lengyel és a magyar jegybank is kifejezetten szigorú: a lengyelek a csehekhez hasonlóan havonta jelentős kamatemeléseket hajtanak végre. A Magyar Nemzeti Banktól nem láttunk egyszeri nagy kamatemelést, a nyári és koraőszi hónapok óvatos havi kamatemelései után ősszel az egyhetes betét kamatán heti változtatásával lépcsőzetesen emel kamatot, ugyanakkor a hónap elejéhez képest hónap végére így is jelentős emelkedést láthatunk az irányadó kamatrátában.

A régió szigorú monetáris politikai irányvonala a következő évben is fennmaradhat, a jegybankok elkötelezettnek látszanak az infláció elleni harcban. Az Európai Központi Bank ugyanakkor kivár, ez pedig a régiós devizák kilátásait is javítja. Ellensúlyozza viszont a helyzetet, hogy a Fed is határozott kamatemelésbe kezdhet 2022-ben. A mai hírre egyébként a cseh korona erősödésbe váltott, 0,5%-os felértékelődésben van az euróval szemben.

Címlapkép: Getty Images