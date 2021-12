Félmillió AstraZenecát adományoz Magyarország

Magyarország 530 ezer adag koronavírus elleni AstraZeneca-vakcinát biztosít Bangladesnek - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalára szerda reggel feltöltött videóban.

Éves Signature-előfizetés karácsonyra!

Karácsonyi akciónk keretében 33%-os kedvezménnyel vásárolható meg a Portfolio éves Signature-előfizetése. További részletek Karácsonyi akciónk keretében 33%-os kedvezménnyel vásárolható meg a Portfolio éves Signature-előfizetése. További részletek ide kattintva.

Szijjártó Péter azt mondta, hogy Magyarország ezzel segít felgyorsítani a bangladesi oltási kampányt, és hozzájárul ahhoz, hogy az emberek a világ azon táján is nagyobb biztonságban legyenek. A miniszter hozzátette, hogy Magyarországon sok millió vakcina található a raktárakban, ami lehetővé teszi, hogy mindenki megkapja az első, a második, vagy akár a harmadik oltást is.

"Ráadásul most tudunk segíteni másoknak is" - tette hozzá a miniszter, kiemelve: ez egy globális járvány, "mi annál nagyobb biztonságban vagyunk, minél (...) gyorsabban oltanak a világ többi országában is". Főleg azon államokban, ahol sokan élnek, és ahonnan sokan utaznak Európába irányába. "Ezért minden idők második legnagyobb vakcinasegítségét nyújtjuk, ezúttal Bangladesnek" - emelte ki.

Címlapkép: Getty Images