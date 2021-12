Koronavírus - Oltási akciókkal indul a jövő év

Portfolio 2021. december 22. 18:34

Januárban több oltási akció is lesz a kórházi oltópontokon és a járási székhelyek szakrendelőiben - ismerteti a koronavirus.gov.hu, amely szerint ismét előzetes időpontfoglalással és helyszíni regisztrációval lehet majd kérni az oltást. Emellett az Országos Oltási Munkacsoport a háziorvosokat is felkéri arra, hogy a rendelési időben végzett oltásokon túl, ők is tartsanak kifejezetten oltási akciónapokat.