Íme, a világ idei növekedési bajnokai

Zavaros 2021-es éven vagyunk túl a világgazdaságban, amit jól szimbolizál a leggyorsabban növekvő gazdaságok listája. Míg korábban az országok többsége reménykeltő gazdasági pályája miatt kerülhetett fel, addig az idén inkább azért, mert a tavalyi súlyos zuhanás egy részét korrigálni tudta.

A Portfolio minden decemberben áttekinti, hogy mely országok voltak az adott év növekedési bajnokai és nagy vesztesei. A koronavírus-válság előtti időszakban a képlet viszonylag egyszerű volt. A leggyorsabban növekvők között rendszerint azokat a szegény országokat láthattuk, amelyeknek sikerült jól megszervezni a felzárkózás alapvető feltételeit. A délkelet-ázsiai és afrikai országok mezőnyét egy-egy különleges eset színesítette, amikor valamelyik gazdaságot nagy sokkhatás érte (például óriásberuházás), vagy a megelőző évek mély visszaeséséből (például háborúból) próbált helyreállni.

A koronavírus-járvánnyal a mezőny jóval színesebbé vált. Az országokat nagyon eltérő módon érintette a válság, mértékében és időzítésében is. Ezért aztán a toplistáról eltűntek olyanok, akiknek korábban bérelt helye volt itt, és megjelentek olyanok, akik inkább csak azért fértek fel a legjobbak közé, mert a válság kevésbé érintette őket. Az idén még egy kicsit változott a helyzet: olyan országok tudtak igazán gyorsan növekedni, amelyek tavaly nagyot zuhantak a válságban, de az idénre nagyrészt helyreállt gazdaság rendje. Ez az oka annak, hogy a top 10-es mezőnyben megjelentek a dél-amerikai országok, amelyek korábban csak elvétve csúsztak be a legjobbak közé.

Listánkat ezúttal is az IMF országonkénti GDP-növekedési előrejelzéseiből állítottuk össze.

10. Dominikai Köztársaság: 9,5%

Első országunk rögtön mintapéldája a fent leírtaknak: latin-amerikai, nem tipikus szereplője a növekedési rangsoroknak, és elsődlegesen azért kerülhetett fel, mert a tavalyi nagy visszaesésből gyorsan helyre tudtak állni. A karibi térség legnagyobb gazdasága egyébként két-három évtizede gyorsan növekszik, csak jellemzően nem annyira, hogy a tempója meghaladja a legszegényebb országok rakétázását - ezért nem szokott a szűkebb rangsorokba bekerülni. Az idén a nagy súlyú turizmus helyreállása mellett a magas magánberuházási aktivitásnak is köszönheti a vártnál jóval erősebb teljesítményét. Ami egyébként a frissebb prognózisok szerint akár két számjegyű is lehet, és ha ez valóra válik, akkor először láthatunk olyat, hogy a növekedési rangsor első 10 pozíciójához legalább 10%-os GDP-növekedés volt szükséges. Eközben az ország az idén ügyelt arra is, hogy a váratlanul nagy teljesítménynövekedést az egyensúly javítására fordítsa: a hiány- és adósságmutatók csökkenését a Fitch az elmúlt hetekben kilátásjavítással ismerte el.

9. Peru: 10,0%

Peru tavaly nagyon megsínylette a koronavírus-válságot, a hivatalos adatok szerint a legtöbb halálozást (népességarányosan) az egész világon ez az ország szenvedte el. Az idénre sokat javult a járványhelyzet, illetve az alkalmazkodás is sikerült, ami jelentős felpattanást hozott, a gazdaság teljesítménye megközelítette a válság előtti szintet. Sőt, a frissebb prognózisok még optimistábbak (a perui jegybank már 13%-os GDP-bővülést vár) , így akár az év végén a perui gazdaság mérete már meg is haladhatta a 2019 végit. Az ország kilátásai egyébként így sem túl fényesek: a szakértők a politikai és gazdaságpolitikai bizonytalanságokat, az óriási jövedelemegyenlőtlenségek miatti társadalmi feszültségeket és a magas inflációt emelik ki olyan kockázatokként, amelyek miatt a lendület gyorsan elfogyhat.

8. Chile: 11,0%

A szomszédos Chile helyzete nagyon hasonló: súlyos járványból magához térő gazdaság, komoly társadalmi, politikai feszültségekkel. Érdemes megjegyezni, hogy dél-amerikai gazdaságok helyzetét (az erős gazdaságpolitikai élénkítő lépések mellett) javítja a nyersanyagok árának gyors emelkedése is, Chile esetében elsősorban a rézé.

7. Panama: 12,0%

Ha az eddigi országokra azt mondhatjuk, hogy tavaly megszenvedték a koronavírus-válságot, akkor Panama esetében egyenesen összeomlásról kell beszélnünk a 18%-os zsugorodásával. A járványhelyzet okozta egészségügyi problémák és belföldi lezárások mellett a világkereskedelem durva visszaesése is sújtotta a stratégiai pozícióban fekvő országot. Így érthető, hogy az enyhülés óriási növekedési tartalékokat szabadított fel, a csatorna forgalma, a bányák termelése is jelentősen tudott növekedni. Panama egyébként a történelmileg megörökölt rossz hírére rácáfolva évek óta igen gyors növekedést produkál, immár a kelet-közép-európai régió fejlettségi szintjét is beérte.

6. Aruba: 12,8%

Tavaly a legrosszabbul teljesítő országok listája tele volt a karibi térség turizmusvezérlet gazdaságaival. Arubáról akkor ezt írtuk: "Aruba csak annyiban jelent kivétel a listára kerülő karibi országok között, hogy nem a keleti csoport tagja, hanem Venezuela nyugati partjaitól nem messze fekszik. Amúgy ugyanúgy a turizmus sokkja sújtotta, és súlyos finanszírozási nehézségei miatt a hitelminősítőknél bóvli kategóriába került. A kis ország gyakorlatilag csődközelben van." A tavalyi 22%-os zuhanáshoz képest már nem is látszik olyan erősnek az idei GDP-növekedési szám, igaz, az idegenforgalom részleges helyreállása miatt ez teljesen érthető. A kilátások viszont rövid távon biztatók, hiszen bőven van még növekedési tartalék, főleg, amennyiben az ország olajtermelése is stabilizálódik.

