Megjött a figyelmeztetés - Ónos esőre kell készülni

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzései alapján szombatról vasárnapra virradóan a déli megyékben tartós ónos eső várható. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. folyamatosan végzi majd a sószórási munkákat az országos utakon, de arra kéri az autósokat, amíg az ónos eső el nem áll, ne induljanak útnak, mivel a folyamatos csapadék lemoshatja a síkosságmentesítő anyagokat a burkolatról - derül ki a Magyar Közút közleményéből.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzései alapján a szombatról vasárnapra virradó éjszaka folyamán a déli megyékben egyre nagyobb területen válthat át az eső tartós ónos esőbe.

Elsősorban Somogy, Baranya, Tolna, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Békés megyékben hullhat jelentős mennyiségű ónos csapadék.

Kiemelten Tolna déli területein és a Mecsek északi lejtőin, valamint az alföldi megyék déli felén lehet a legnagyobb mennyiségre számítani. Vasárnap késő este egy újabb csapadékzóna éri el a déli határt, amiből késő este, hétfőn hajnalban és napközben újfent nagy területen lehet nagy mennyiségű ónos csapadékra számítani a déli országrészben. Elsősorban Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Békés, Jász-Nagykun-Szolnok megye, illetve Pest megye déli, délkeleti része lehet érintett. Vasárnapra az ország északi, északkeleti területein pedig ez idő alatt jelentősebb mennyiségű friss, nagyobb víztartalmú, úgynevezett tapadó hó is hullhat.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. az ónos esővel és a havazásban érintett megyékben az ünnepek alatt is 0-24 órában, 12 órás váltott műszakokban végzi mérnökségein keresztül a szükséges hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat, ahol lehet, ott az előszórásról vagyis preventív síkosságmentesítésről is gondoskodik majd. A szakemberek ugyanakkor azt kérik a közlekedőktől, hogy az ónos esővel érintett megyékben addig ne induljanak el, míg a csapadék el nem áll el, ugyanis amíg az hull, folyamatosan lemoshatja a burkolatról a kijuttatott szóróanyagokat. Az intenzívebb havazással érintett területeken is érdemes lesz fokozott óvatossággal és a téli közlekedésre megfelelően felkészített járművekkel közlekednie az autósoknak, mivel a folyamatos havazás nyomán amíg 1-1 munkagép megteszi a fordulókörét, addig a jelentős csapadékutánpótlás miatt újra téliesebbek lehetnek időszakosan az útviszonyok.

Akár a havazásban, akár az ónos esővel területeken indulnának útnak a közlekedők, utazás előtt mindenképpen tájékozódjanak az aktuális útviszonyokról és forgalmi helyzetről. Az alapján tervezzék meg utazásukat és a szükséges információk birtokában keljenek útra. Az aktuális útinformációkról a legkönnyebben az utinform.hu oldalon keresztül tájékozódhatnak a közlekedők, ahol kora reggeltől késő estig országos összefoglalókat publikálnak az út- és látási viszonyokról is az Útinform szolgálat munkatársai - zárul a közlemény.

Címlapkép: Getty Images