Friss tanulmány érkezett: a koronavírus napok alatt eljut az agyba és a szívbe is

Egy új tanulmány szerint a SARS-CoV-2 fertőzés a fertőzés után napokon belül átterjedhet a légutakból a szívbe, az agyba és a szervezet szinte minden szervrendszerébe, ahol hónapokig képes fennmaradni.

Az Egyesült Államok Nemzeti Egészségügyi Intézetének tudósai a vírus szervezetben és agyban történő elterjedésének legátfogóbb vizsgálatának nevezték a most megjelent tanulmányt a Bloomberg cikke szerint. A kutatók arra jutottak, hogy a kórokozó képes az emberi sejtekben is terjedni, a légutakon túl is.

Az eredményeket szombaton publikálták a Nature folyóiratban publikálásra váró kéziratban és elsősorban a vírus késleltetett és elhúzódó ürülésére ad bizonyítékot, ez pedig hozzájárul a Covid okozta tartós tünetekhez, amelyek a long Covid betegséget okozzák. A vírus szervezetben történő tartós fennmaradásának okainak kutatása és a folyamatok megértése hozzájárulhat a betegek későbbi ellátásának javításán.

Rendkívül fontos munkának értékelte a tanulmányt Ziyad Al-Aly, a Missouri állambeli Veterans Affairs St. Louis Health Care System klinikai epidemiológiai központjának igazgatója, aki külön tanulmányokat készített a Covid-19 hosszú távú hatásairól.

Régóta keressük a választ arra a kérdésre, hogy a long Covid betegség miért hat olyan sok szervre. Ez a cikk rávilágít és segít megmagyarázni, miért fordulhat elő a hosszú ideig tartó Covid még azoknál is, akiknél enyhe vagy tünetmentes volt a betegség lefolyása - tette hozzá a szakember.

A Bloomberg cikke megjegyzi, hogy a tanulmány megállapításait független tudósok még nem vizsgálták felül és többnyire végzetes Covid-esetekből gyűjtött adatokon alapulnak, nem pedig long Covid betegségben szenvedő betegekre épült.

A hírügynökség cikke emlékeztet arra, hogy eddig vita volt arról, hogy a koronavírus képes-e megfertőzni a légutakon és tüdőn kívül más sejteket is, számos tanulmány támasztotta eddig alá ennek lehetőségét és az ellenkezőjét is.

A Nemzeti Egészségügyi Intézet feltörekvő kórokozókkal foglalkozó részlegének vezetője, Daniel Chertow és kollégái azt írták, hogy a légutakon kívüli fertőzés okozta terhelés és a vírus kiürülésének ideje nem írható le jól, különösen az agyban. A kutatócsoport a tünetek megjelenését követő 230 napon át tartósan észlelt SARS-CoV-2 RNS-t a test több részében, beleértve az agy egész területét is.

Eredményeink összességében azt mutatják, hogy bár

a koronavírus a legnagyobb terhelést a légutakban és a tüdőben végzi, megfertőzheti a sejteket az egész testben, beleértve az agyat is

- olvasható a tanulmányban.

A kutatásokat a marylandi Bethesdában található intézményben kezelt és elhunyt 44 betegen végezték el, melynek keretében a boncolás során a szövetek kiterjedt mintavételére és elemzésére került sor. Más Covid-kutatásokkal szemben ez a vizsgálat átfogóbb szövetgyűjtést tartalmazott és jellemzően a beteg halálát követő egy napon belül megtörtént.

Címlapkép forrása: MTI/Balogh Zoltán