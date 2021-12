Itt volt a földi pokol 2021-ben

Portfolio 2021. december 26. 10:00

Bár 2021 alapvetően az előző évi nagy gazdasági visszaesés utáni felpattanásról szólt a világgazdaságban, nem minden ország volt ilyen szerencsés. A külföldi turizmusra alapozó gazdaságok még az idén is szenvedtek és a sajnos vannak olyan helyek is a földön, ahol a pandémiától függetlenül is egyre rosszabb élni. A Portfolio hagyományos év végi listája ezúttal is a növekedési kudarcokat szedte össze.