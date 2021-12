Az év utolsó kamatemeléséről dönthet az MNB

Nem sok esemény lesz a héten, az ünnepek között kevés releváns makroadat érkezik. Mégsem lesz teljesen izgalommentes a hét: a Magyar Nemzeti Bank csütörtökön megtartja szokásos egyhetes betéti tenderét, ahol ismét változtathat az irányadó kamaton, de az is lehet, hogy az alacsony forgalmú ünnepi időszak miatt a kamatemelés most elmarad.

Éves Signature-előfizetés karácsonyra!

Karácsonyi akciónk keretében 33%-os kedvezménnyel vásárolható meg a Portfolio éves Signature-előfizetése. További részletek Karácsonyi akciónk keretében 33%-os kedvezménnyel vásárolható meg a Portfolio éves Signature-előfizetése. További részletek ide kattintva.

Hétfőn idehaza nem várunk makrogazdasági szempontból fontos adatközlést, és külföldön is csak a japán kiskereskedelmi statisztikák érdemelnek említést. A világ harmadik legnagyobb gazdasága ugyanis megszenvedi az aktuális világgazdasági lassulást, a gazdaság állapotáról sokat elárulnak az egyes szektorok mutató.

Kedden tehát érdemes lesz nézni a japán ipari statisztikákat, idehaza pedig az Államadósság Kezelő Központ három hónapos diszkontkincstárjegy-aukcióját. Emellett lakáspiaci adatok érkeznek a tengerentúlról.

2021. december 27. - január 02. makronaptár Magyar makrogazdaság december 28. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj aukció december 30. csütörtök 9:30 MNB Egyhetes betéti tender (kamat) december 30. csütörtök 15:00 MNB Egyhetes betéti tender (elfogadott összeg) december 31. péntek 8:30 MNB Hitelintézeti mérlegek nov. december 31. péntek 8:30 MNB Kamatstatisztikák nov. december 31. péntek 8:30 MNB Pénzügyi számlák Q3 Nemzetközi makrogazdaság december 27. hétfő 0:50 Japán Kiskereskedelem okt. december 28. kedd 0:50 Japán Ipar nov. december 28. kedd 15:00 USA Lakásár-index okt. december 29. szerda 14:30 USA Külkereskedelem nov. december 29. szerda 16:00 USA Lakáseladások nov. december 30. csütörtök 9:00 Spanyolo. Infláció dec. december 30. csütörtök 14:30 USA Heti munkanélküliség december 31. péntek 2:00 Kína BMI dec. Forrás: Portfolio-gyűjtés

Szerdán itthon megint csak nyugodtabb napunk lesz (legalábbis ami a tervezett eseményeket illeti). Az Egyesült Államokban a külkereskedelem novemberi egyenlege lesz érdekes, valamint lakáspiaci adatokat is közölnek - ezúttal a forgalomra vonatkozóan.

Csütörtökön lesz a bevezetőben is említett egyhetes betéti tender. A jegybank ezen dönthet a kamatemelés folytatásáról, de a befektetők ünnepi hangulatára tekintettel akár el is maradhat. A betéti tendert viszont muszáj lesz megtartani, mert az előző héten (amikor egyébként volt kamatemelés is) lejáró állomány megújítására lehetőséget kell teremteni, hogy az eszköz irányadó jellege megmaradjon. Ezen kívül a spanyol infláció lesz még fontos adatközlés, mert bár önmagában nem érdekes, de az eurózóna novemberi inflációs folyamataiba betekintést adhat.

Pénteken az MNB közöl adatokat: érkeznek vállalati és lakossági kamatlábak, amelyek a kamatemeléseket követő hitel-átárazódásokat mutatják majd, ezen kívül a nemzetgazdaság pénzügyi számláit is ismerteti az MNB, illetve a hitelintézetek mérlegét. Kínából beszerzésimenedzser-indexek érkeznek.

Címlapkép: Getty Images