Bizarr módon akarja megállítani az inflációt Törökország

Recep Tayyip Erdoğan török elnök december közepén a gazdaság dollarizációjának visszaszorítását célzó, hosszabb távon kétes sikerű rendkívüli intézkedéseket jelentett be.

Erdogan szerint a döntések révén többé nem kell devizabetétbe helyezniük a törököknek a pénzüket, megáll ugyanis a líra hanyatlása. Hogy azonban nem történt éles változás a monetáris politikával kapcsolatos furcsa felfogásában, azt az a mondata mutatja, amely szerint

mindannyian látni fogjuk, hogy a kamatvágásoknak köszönhetően az infláció hónapokon belül esni fog.

Addig is, amíg az unortodox török monetáris politika eredményei megérnek, a nagyon gyenge líra miatt repeszt az infláció. És ha már a makrogazdaságpolitika eredményei késnek, mikroszinten intézkedik a kormányzat: a biztonsági erők körbejárják az üzleteket és a szupermarketeket Ankara Polatlı kerületében, és tudatják a személyzettel, hogy mely árak túl magasak, és melyeket kell csökkenteni.

Security forces going around shops and supermarkets in the Ankara district of Polatlı and telling staff which prices are too high and need to be lowered. https://t.co/6nX08kH5jK