Érdekes adatok Amerikából, ahol már az omikron a domináns variáns

Gyorsabban, de gyengébben fertőz a jelenlegi információk alapján a koronavírus omikron variánsa. Ennek a két ellentétes hatásra adhatnak választ a legfrissebb fertőzöttségi adatok az Egyesült Államokból, ahol már az omikron a domináns variáns.

Az ünnepi szezonban tovább terjedt a koronavírus rendkívüli fertőző változata, az omikron. Az omikron ezzel gyorsabban válik dominánssá, mint ahogy a nyár folyamán a delta változat váltotta le az akkori mutációt - derült ki a CNN cikkéből.

A cikkben azt is hozzáteszik, hogy a koronavírus miatti kórházi kezelések száma továbbra is alacsonyabb az év eleji csúcsoknál, de a helyzet még súlyosbodhat, mivel amerikaiak tízmilliói nincsenek beoltva, amely tovább növeli a súlyos megbetegedés és a halál kockázatát is.

"Habár kevesebb a kórházi kezelés, de az nem egyenlő a nullával. Sőt sok olyan hely van az országban, ahol a kórházi kezelések száma jelenleg nő" - mondta Dr. William Schaffner, a Vanderbilt Egyetem Orvosi Központjának professzora pénteken a CNN egyik műsorában.

Az Egyesült Államok Egészségügyi és Humánszolgáltatási Minisztériumának adatai szerint

több mint 69 000 amerikait kezeltek kórházban a koronavírus miatt karácsony estéjén.

Ez mintegy 2%-os növekedés a múlt héthez képest, ugyanakkor továbbra is elmarad a kórházi kezelések csúcspontjától, amelyet a delta hullám idején tapasztaltak, és fele a januári rekordmagasságnak.

A minisztérium adatai szerint 12 államban legalább 10%-kal nőtt a Covid-19 miatti kórházi kezelések száma az elmúlt héten az előzőhöz képest. A napi új esetek amerikai átlaga pedig 182 682-re nőtt a Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. A gyorsan terjedő omikron variáns novemberben tűnt fel az Egyesült Államokban, mára pedig az esetek csaknem háromnegyedéért felelős országosan, míg egyes régiókban, különösen a keleti part mentén ez az arány a 90 százalékot is eléri. Egészségügyi és kormányzati tisztviselők arra figyelmeztettek, hogy az omikron miatt túlterhelődhetnek az egészségügyi dolgozók és a kórházak egyaránt.

Ugyanakkor a közegészségügyi adatok szerint Los Angeles megyében közel megháromszorozódott a Covid-19 megbetegedések száma az elmúlt héten, és elérte a 9998 új esetet a mintegy 10 millió lakosra számítva. A kórházi kezelések száma azonban változatlan maradt. New York állam pénteken megdöntötte a Covid-19 megbetegedések napi rekordját, amikor 44 431 új esetet jelentettek, ami 14%-os növekedés csütörtökhöz képest. Az államban a kórházi kezelések száma is emelkedik – de alacsonyabb ütemben. A pénteki adatok azt mutatják, hogy 4744 New York-i részesült kórházi kezelésben a betegség miatt, ami 4,6%-os emelkedést jelent csütörtökhöz képest.

Címlapkép forrása: Getty Images