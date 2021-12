Ennyire bízhatunk a koronavírus-gyorstesztekben

Az omikron-variáns esetén kevésbé lehetnek pontosak a koronavírus-gyorstesztek – figyelmeztet az amerikai gyógyszerfelügyelet (FDA).

Az FDA vizsgálatai alapján az antigén gyorstesztek egy része kevésbé lehet érzékeny az omikronra, ezért nagyobb eséllyel lehet tévesen negatív az eredmény - írja a hvg.hu Gizmodo alapján.

Az antigén-gyorstesztek akkor is negatív eredmény mutathatnak, ha a betegnél az omikron már tüneteket is produkál.

Korábban az FDA azt közölte, hogy a gyorstesztek pontossága nem változott az omikronnal, az elmúlt hetekben azonban egy, a korábbitól eltérő eljárással is tesztelték ezeket, és úgy tűnik, mégis érdemes fenntartásokkal kezelni a gyorstesztek által adott eredményt. Jelenleg is vizsgálják, hogy valójában milyen arányban tévedhet a teszt. Ettől függetlenül a hatóság továbbra is javasolja használatukat.

Ha valaki a fertőzés tüneteit észleli magán, de az antigén gyorsteszt negatív eredményt mutat, akkor érdemes egy PCR-tesztet is elvégeznie, hogy kiderüljön, a gyorsteszt eredménye mennyire volt félrevezető - tették hozzá.

