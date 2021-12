Kiakadtak a magyar háziorvosok: ezek a lépések súlyosan veszélyeztetik a betegek ellátását

Több olyan döntés is született a napokban, ami alapvetően befolyásolja a közeljövőben a háziorvosok munkáját és leterheltségét. Ezt nem hagyta szó nélkül a Magyar Orvosi Kamara Háziorvosi Csoportja és csütörtökön közleményt adtak ki.

A közlemény azzal kezdődik, hogy a csoport "elkötelezett annak tekintetében, hogy a koronavírus pandémia elleni védekezés egyetlen valóban eredményes módja a vakcináció, azon belül is a lakosság minél nagyobb átoltottságának mielőbbi elérése". Azt is hozzáteszik ugyanakkor, hogy

"megütközéssel kapta kézhez minden háziorvosi szolgáltató

György István államtitkár úr felkérését, Müller Cecília tisztifőorvos asszony elrendelő határozatát és Kásler Miklós miniszter úr utasítását a héten".

Észrevételeiket 7 pontban foglalták össze:

1. Emlékeztetnek, hogy a háziorvosi közösség munkája volt az alapja az oltási terv tavaszi sikerének. A 3. emlékeztető oltások csaknem felét is a háziorvosoktól kapták meg a páciensek az ősz folyamán. Ugyanezen háziorvosok sok cégnél üzemorvosként is hozzájárultak a vakcináció sikeréhez.

2. A praxisok döntő többségében az ősz során megtörtént a nehezen mozgó, vagy más okból a háziorvosi rendelőben történő vakcinációhoz ragaszkodó betegek ismétlő oltása. "A háziorvosi rendszert feleslegesen terhelőnek tartjuk egy kötelezően előírt, munkaidőn kívüli, hétvégi oltási napot általánosan, minden praxisra vonatkozóan elrendelni" - írják.

Miután előreláthatóan rendkívül kis számban jelentkeznek csak páciensek egy-egy praxis vonatkozásában, ezért

az oltóanyag racionális felhasználása megoldhatatlan, bizonyosan nagy mennyiségű oltóanyagot kellene kidobni felhasználatlanul

- figyelmeztetnek a kormányzati javaslat átgondolatlanságára.

3. Azt is kiemelik, hogy az új terheket döntően idős korú, nyugdíjkorhatárhoz közeli, vagy azon túli, koruknál fogva is fokozottan veszélyeztetett orvosok viselnék. Megjegyzik, hogy "a háziorvos kollégák nagy többsége a járvány miatti megnövekedett betegforgalom és a nagy számú otthon kezelt COVID beteg miatt hónapok óta erősen túlterhelt". Figyelmeztetnek a negatív következményekre is: "a kimerültség, kiégettség ilyen mértékénél egyáltalán nem kívánatos extra munkát elrendelni, mert ez a teljesítmény további csökkenéséhez, további pályaelhagyáshoz és megüresedő praxisokhoz fog vezetni, annak minden negatív következményével a betegekre".

4. Elismerik, hogy vannak olyan kollégák, akiknek akiknek a mindennapi gyakorlata hagy kívánnivalót maga után, esetükben a betegpanaszok is jogosak. De ez a háziorvosi közösség elenyésző kisebbsége szerintük. "Az ezzel kapcsolatos általánosításokat, azoknak a teljes háziorvosi közösségre történő kiterjesztését azonban a tisztességgel dolgozó többség védelme érdekében visszautasítjuk" - húzzák alá.

5. Háziorvos kollégák már most is nagy számban segítik, segítették a kórházi oltópontokon a helyi kórházi vezetés kérésére az oltópontok működtetését. "Ezért is fordulhat elő, hogy sok olyan kolléga akad, akinek minden januári hétvégéje egyben ügyeleti szolgálattal is telik. Amennyiben általánosított feladatszabással kötelezzük teljesítésre ezen kollégákat, úgy az oltópontok működése és az ügyeleti, mi több a nappali ellátás kerül veszélybe" - jelezte a MOK csoportja.6

6. Megítélésük szerint szükséges az oltásoknak (és akár a tesztelésnek is) az alapellátástól és szakellátástól függetlenített oltópontokon (és tesztpontokon) történő további működtetése. Ezzel a háziorvosok és a szakrendelők is vissza tudnának térni elmaradt szűrési gondozási feladataikhoz, melyek elmaradása szintén jogos lakossági panaszokat generál. Egyben a mentőszolgálat is jelentősen felszabadulhatna a tesztelési feladatok alól.

7. Arra is rámutatnak, hogy az omikron variáns a nyugat-európai tapasztalatok alapján akár már januárban is óriási betegbeáramlást okozhat, amely főleg az alapellátást fogja terhelni. Úgy vélik: ebben a helyzetben hétvégi extra munkavégzést, nem fogadott hívások kötelező visszahívását elrendelni meglehetősen visszás. Arra is emlékeztetnek: ritkán kerül a háziorvosok tevékenysége a címlapokra, gyakran elfelejtődik, hogy a Covid pozitív betegek kisebb százaléka szorul végül kórházi kezelésre.

Az omikron variáns árnyékában antigén tesztelést elrendelni a beteg tartózkodási helyén nem minősíthető másként, mint az ellátórendszer súlyos veszélyeztetése

- fogalmaz a közleményben a csoport, amely azt is hozzáteszi: "nem gondoljuk, hogy a döntéshozó célja az volt, hogy háziorvosok tömegesen fertőződjenek meg és essenek ki az ellátásból akkor, mikor soha nem látott mértékű betegszámra kell éppen készülnünk".

A MOK Háziorvosi Csoportja 4 pontos javaslatot is megfogalmazott a fentiek fényében:

Történjen meg az oltási tevékenységnek a háziorvosi rendelőktől és szakrendelőktől történő függetlenítése a járásonként megszervezni javasolt oltó és tesztközpontok létrehozásával, hogy a háziorvosok és szakrendelők visszatérhessenek két éve elmaradt szűrési-gondozási tevékenységükhöz. Az elrendelt januári oltási tevékenység során az ésszerű vakcina és humánerőforrás gazdálkodás érdekében az elrendelt kötelezettség teljesíthető legyen a praxisközösségek, azonos telephelyen dolgozó háziorvosok, vagy bármilyen más az alapellátás szereplőinek önálló szerveződése révén a megyei kormányhivatalokkal történt egyeztetést követően. A feladat elrendelése így szakmailag is elfogadhatóbb és ésszerűbb, az elrendelés alapvető céljának sérülése nélkül. Történjen meg a 23/2021. utasítás felülvizsgálata az 1. § „nem fogadott hívásokat mihamarabbi visszahívással, vagy bármilyen érdemi visszajelzéssel kezelni” szövegrész tekintetében, miután az a praxisok döntő többségében technikailag nem biztosítható, továbbá a 2.§ a „beteg tartózkodási helyén, vagy közös megállapodás alapján bárhol máshol” szövegrészt illetően, miután az az omikron variáns árnyékában az ellátó személyzet indokolatlan és felesleges veszélyeztetésével jár. Miután a háziorvosok minden tevékenysége (így az oltási arányaik, a tesztelési gyakorlatuk, az ellátási számaik) ismert a döntéshozó előtt, így a továbbiakban az általánosító, kötelező feladatrendelések helyett a célzott, a feladatellátásban elmaradó szolgálatok felhívását javasoljuk, akár hatósági bírság kiszabása mellett, melyhez mielőbbi minőségbiztosítási rendszer és szakfelügyelői hálózat bevezetésének kiépítése szükséges, az elvárható szakmai standardokat teljesítő többség védelme érdekében.

Címlapkép: Az oltáshoz előkészített, a Moderna amerikai biotechnológiai cég koronavírus elleni vakcinája Gaszner András háziorvos kecskeméti rendelőjében 2021. május 12-én. Forrás: MTI/Bús Csaba