Kötelező oltás Magyarországon? - Véleményt mondott a magyar oltási vezető

Portfolio 2021. december 30. 12:59

A járványhullámokat legyőzni csak oltással lehet, 2022-ben is oltásalapú védekezést folytat majd Magyarország - vetítette előre az origonak adott interjújában György István, az Országos Oltási Munkacsoport vezetője, aki kifejtette álláspontját a kötelező oltások hazai bevezetésének esélyéről is. Azt is elárulta: január végén ma már több mint valószínű, hogy a harmadik oltáshoz köti a kormány a védettségi igazolványt.