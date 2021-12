6 kérdés és válasz, amit most tudunk az omikron-variánsról

1. Miben különbözik az omikron az előző variánstól?

A koronavírus omikron variánsát elsőként Dél-Afrikában mutatták ki. A B.1.1.529 elnevezésű koronavírus-variáns tüskefehérjéjén ugyanis 32 mutációt azonosítottak, a vírus ezen része felelős az egészséges sejtekbe való bejutásért, és a vakcinák is éppen a vírus tüskefehérjéjét célozzák meg. Legalább három mutáció fékezi az antitestek kimutatását, egy pedig úgy tűnik, hogy növeli az emberi sejtek jutásába való képességét. Az omikron változat több mint háromszor annyi mutációt tartalmaz, mint a delta, de még túl korai megmondani, hogy az omikron veszélyesebb-e. A Hongkongi Egyetem kutatói szerint az omikron 70-szer gyorsabban képez fertőzni és szaporodni a légutakban a korábbi törzsekhez képest.

2. Mennyire fertőző?

Az Egyesült Királyság adatai szerint annak a valószínűsége, hogy valaki omikronnal terjeszti a fertőzést egy háztartásban, háromszor nagyobb, mint a delta esetében, amely 2021 közepén vált domináns törzzsé világszerte. Az omikron esetében a közeli érintkezés során a terjedés kockázata a kétszeresére emelkedett, fertőzőképességével azt is elérte, hogy sok helyen a domináns variánssá váljon, hiszen nemcsak világszerte van jelen, hanem már képes felülmúlni a deltával fertőzöttek arányát is. Az Egészségügyi Világszervezet december 23-i jelentése szerint az omikron virulenségét illetően az adatok korlátozottan állnak rendelkezésre. Ugyanakkor a Dél-Afrikából, az Egyesült Királyságból és Dániából származó korai bizonyítékok arra utalnak, hogy az omikron miatt csökken a kórházi kezelés kockázata a deltához képest. Ugyanakkor az omikron magas átviteli képessége azt jelenti, hogy még ha a fertőzöttek kisebb része is betegszik meg súlyosan, akkor is sok ember lesz nagyon beteg. Hazai járványügyi szakértők éppen ezért nem tartják kizártnak, hogy az új, ötödik hullámban is feszülni fog a magyarországi egészségügyi ellátórendszer.

3. A védőoltások hatnak ellene?

A bizonyítékok arra utalnak, hogy a Covid-oltások kevésbé hatékonyak az omikron fertőzések megelőzésében, mint a korábbi változatoknál voltak, azonban a súlyos megbetegedéssel képesek felvenni a harcot. A Pfizer koronavírus-vakcinájának két adagja 70 százalékos védelmet nyújtott a kórházi kezeléssel szemben Dél-Afrikában az elmúlt hetekben, állapította meg egy, az omikron lehetséges hatásáról szóló nagyszabású, valós körülmények között végzett tanulmány. Laboratóriumi kísérletek azt mutatják, hogy a vakcinázás vagy a természetes koronavírus-fertőzés által termelt antitestek kevésbé hatékonyak az omikron semlegesítésében – és ezáltal a fertőzés megelőzésében –, mint más változatok esetében. Ugyanakkor a kutatások szerint az emlékeztető oltások segítenek. A Johnson & Johnson vakcinát eredetileg egyszeri adagolású készítménynek terveztek, azonban két adagja 85%-kal csökkentette az omikron variáns okozta kórházi esetszámokat Dél-Afrikában.

4. Milyen kezelések működnek az omikronnal szemben?

A WHO szerint a szteroidok és az IL6 receptor blokkolókként ismert gyógyszerek, amelyek elnyomhatják az immunrendszer káros túlreagálását, továbbra is hatékonyak lesznek a súlyos Covid-betegségben szenvedő betegek kezelésében. A vírussal közvetlenül küzdő kezelések értékelés jelenleg folyamatban van. A Merck & Co. és a Pfizer gyártóknak az a várakozása, hogy a Covid-elleni tablettáik hatásosak lesznek az omikron általi megbetegedés kezelésében.

A Gilead Sciences Inc. ugyanezt nyilatkozta az antivirális infúziós remdesivirről. Nagyobb aggodalomra adnak okot az antitesteken alapuló kezelések, mivel azok a tüskefehérjét célozzák meg. A Regeneron Pharmaceuticals nemrég azt közölte, hogy a saját antitest-kezelését teszteli, miután vannak arra utaló jelek, hogy az kevésbé lehet hatékony, viszont a GlaxoSmithKline antitest-kezelése hatékonynak tűnik az omikron variáns ellen a tesztelések korai fázisában.

5. Hogyan befolyásolta az omikron a koronavírus-tesztek megbízhatóságát?

A koronavírus-fertőzés diagnosztizálásának aranystandardjai a gyorstesztek, azonban ezek mind molekuláris tesztek, amelyek a vírus genetikai anyagát keresik az orr- vagy torokváladék mintájában. Az omikron-variáns esetén kevésbé lehetnek pontosak a koronavírus-gyorstesztek – erre pár napja figyelmeztetett az amerikai gyógyszerfelügyelet (FDA). A vizsgálatai alapján az antigén gyorstesztek egy része kevésbé lehet érzékeny az omikronra, ezért nagyobb eséllyel lehet tévesen negatív az eredmény. Erről a hírről a Portfolio is tájékoztatott:

6. Honnan származik az omikron?

A tudósok Afrikára, mint lehetséges forrásra összpontosítottak, de még nem biztos, hogy pontosan hol és hogyan keletkezett a változat. November 24- én jelentették a WHO-nak, miután Dél-Afrikában fiatal, nem oltott emberek között azonosítottak megbetegedést. Az egyik elmélet szerint az omikron egy immunhiányos személy krónikus fertőzése során fejlődött ki, valószínűleg egy kezeletlen HIV/AIDS-betegben. A béta variáns, egy 2020-ban Dél-Afrikában azonosított mutáció, szintén HIV-fertőzött személytől származhat.

