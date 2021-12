Kiderült: sokkal több cég élhet a rezsicsökkentett áramárral, mint ami eddig bármikor elhangzott

Egyre nagyobb számok jelennek meg arról, hogy a lakosság mellett a kkv-k számára is lehetővé tett rezsicsökkentett áramár mennyi céget is érint, ugyanis az Agrárminisztérium pénteki közleménye már 110 ezer mezőgazdasági és élelmiszer-feldolgozó vállalkozásnak szóló lehetőséget említ.

Az energiaárak elszabadulása miatt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara azt a javaslatot tette a kormánynak, hogy a nettó 4 milliárd forint árbevétel, vagy mérlegfőösszeg alatti, legfeljebb 10 főt foglalkoztató cégek is legyenek jogosultak a rezsicsökkentett, tehát egyetemes szolgáltatással védett áramárra, mert ők tudják a legnehezebben áthárítani a brutális áramár-emelkedés hatásait a vevőik irányába. Az MKIK november 19-i közleménye szerint a kormány által elfogadott javaslatuk 21 ezer kkv csődjétől ment meg. Az intézkedést éppen egy nappal előtte jelentette be a Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Aztán december elején Orbán Viktor kormányfő már 33 ezer jogosult cégről tett említést egy rádióinterjúban, és aznap meg is jelent a jogszabály, ami rögzítette, hogy jövő június végéig milyen feltételek mellett szól az egyetemes szolgáltatásba való belépés lehetősége. Egy karácsonyi előtti hír arról szólt, hogy nincs tolongás a lehetőségért részben azért, mert előtte már leszerződtek a cégek, részben azért, mert már eddig is jogosultak voltak erre, részben pedig azért, mert a szolgáltatójuk nem könnyen engedi el őket. Most viszont az agrártárca közleménye már közel 110 ezer jogosult cégről szól (a mezőgazdaságban mintegy 104 ezer, az élelmiszer-feldolgozás területén több mint 3100 vállalkozás tartozik ebbe a körbe), ami

sokkal nagyobb szám, mint ami eddig bármikor elhangzott.

Közben amint tegnap megírtuk: az egyre szélesebbre hízó egyetemes szolgáltatói körből kipöckölte a kormány a költségvetési szerveket és a közfeladatot ellátó intézményeket részben amiatt, mert úgyis csak a felük volt benne az egyetemes körben (pedig jogosult lettek volna rá), és így "vágott rendet" a kérdésben.

Nagy István agrárminiszter a közleményben egyébként megerősítette: a kormány számára kiemelten fontos, hogy a hazai élelmiszerellátáson belül minél nagyobb arányban jelenjenek meg a Magyarországon előállított élelmiszerek, így a villamosenergia rezsicsökkentés az e téren már elért eredmények megőrzését és további előmozdítását biztosíthatja. A miniszter a közleményben azt tanácsolta az érintetteknek, hogy a zökkenőmentes átállás érdekében érdemes minél hamarabb megtenniük a szükséges lépéseket a meglévő áramvásárlási szerződések megszüntetése érdekében, és jelezni az igényt az egyetemes szolgáltatónak.

Címlapkép forrása: MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba. Százhalombatta, 2021. október 9.Házigalambok pihentek meg nagyfeszültségű villamos távvezetéken a Duna folyó menti városnál. tartószerkezétén.