Koronavírus Magyarországon: itt vannak a péntek reggeli adatok

Az elmúlt 24 órában 3360 koronavírus-fertőzöttet azonosítottak Magyarországon a péntek reggeli jelentés szerint. A fertőzéssel összefüggésben elhunyt 82 beteg. 3492 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 334-en vannak lélegeztetőgépen.

Egy héttel ezelőtt átlagosan 1997 fertőzöttet találtak, míg a mai jelentés alapján 3360 főt, ami 68 százalékos emelkedésnek felel meg. Ám a tisztánlátást nehezíti, hogy akkor a karácsonyi szünet miatt tömbösített, utólagos adatközlés volt.

A mai adatközlés azért is érdekes, mert úgy látszik, hogy fordul a járványgörbe. Vagyis hosszú ideig tartó csökkenés után most újra elkezdett emelkedni az új esetek száma, ami az 5. hullám első jele is lehet. Egyelőre nagy kérdés, hogy a karácsonyi kontaktusszám-növekedés vagy az omikron hatása a kedvezőtlen fordulat, vélhetően mindkettő szerepet játszik benne, azonban a következő időszakban egyre nagyobb hatása lesz az omikron miatti esetszám-növekedésnek.

A közleményben található napi esetszám egyébként vélhetően hibás, hiszen 3361 főről írnak, viszont az összes fertőzésszámról szóló tegnapi és mai adat különbsége mindössze 3360 fő.

A jelentés szerint egy nap alatt 82 fő veszítette életét a fertőzéssel összefüggésben, ami az egy héttel ezelőttiekhez képest 25 százalékos csökkenés. Kedvező hír továbbá, hogy ilyen alacsony napi haláleset-számra november eleje óta nem volt példa és a halálozás 7 napos mozgóátlagának mutatója is stabil csökkenést mutat.

A kórházban ápoltak számában is tovább folytatódott a kedvező trend és a lélegeztetőgépen is egyre kevesebb beteg van. Előbbi 205 fővel csökkent, utóbbi szám 8 fővel volt alacsonyabb a csütörtöki jelentéshez képest.

A halálozásban és a kórházi adatokban látható további kedvező tendenciák várhatóak, hiszen a fertőzöttek számának alakulását hetekkel később követik le, ezért ha be is következik a járványgörbében a fent is említett fordulat, az ezekben a mutatókban csak később lesz látható.

Az összes mintavétel 20,2 százaléka volt pozitív, ami meghaladja a szerdai és a csütörtöki arányszámot is. Figyelmeztető jel, hogy a pozitivitási ráta 7 napos mozgóátlaga is fordulni látszik.

A párhuzamos hullámok tekintetében nem változott a kép.

Az első oltást újonnan felvevők számának 7 napos mozgóátlaga a november elején látott szintekre csökkent, vagyis az oltakozási hajlandóság megint rendkívül alacsony, a regisztráció nélküli oltási kampány hatása csak átmenetileg volt látható december elején.

A beoltottak száma 6 266 064 fő, közülük 5 981 569 fő már a második, 3 176 553 fő pedig már a megerősítő harmadik oltását is felvette.

