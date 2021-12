Rusvai Miklós: már szükséges lehet a negyedik oltás

Rusvai Miklós virológus szerint a negyedik vakcina elsősorban már azoknál lehet szükséges, akiket nagyon korán oltottak. Körülbelül egy évvel ezelőtt kezdődtek az immunizálások az egészségügyben, az idősotthonokban.

A Portfolio tegnap megírta: nem várhatunk arra, hogy megérkezzen az omikron-specifikus koronavírus elleni oltás Magyarországra, hiszen sokaknak már most is nagyon alacsony a védettsége a vírussal szemben. „Akik két Sinopharm vakcinát kaptak tavasszal és egy emlékeztető oltást nyáron, azoknak lehetővé kell tenni a 4. oltás felvételét” – mondta a Portfolio-nak Sinkó Ottó, a Videoton társ-vezérigazgatója a vállalat munkavállalóinak tesztelési eredményeire alapozva. Szerinte a kormánynak januárban biztosítani kell a hozzáférést a 4. oltáshoz, aminek a felvételét azoknak is érdemes megfontolniuk, akik négy-öt hónapja kapták meg a 3. dózist, hiszen jelentősen mérséklődhetett mostanra az ellenanyag-szintjük. Sinkó beszélt az oltások hatékonyságáról, a vakcinamixekről és az oltások nyújtotta halálozás elleni védelemről is.

Rusvai Miklós a fertőzési adatok kapcsán megjegyezte, hogy habár Magyarország túl van a negyedik hullám csúcsán, a vírus az ünnepek alatt is fertőz. Az omikron hamarosan beindítja az ötödik hullámot is, ez valószínű az ünnepi népmozgás. A családlátogatások, a baráti összejövetelek vélhetően lehetőséget adtak az omikron terjedésére.

A műsorban kitértek arra is, hogy az oltás a két ünnep közötti időszakban is zajlott, továbbá januárban több oltási akciót is szerveznek az országban. Legalább egy hétvégi oltást minden háziorvosnak el kell vállalni. Azok, akik ezt a feladatot nem vállalják, bírságot kaphatnak. Az év elejei oltási kampányról több cikket is közölt a Portfolio:

