Eljött a 200 ezer forintos minimálbér éve, de mennyi a nettója?

A 200 ezer forintos 2022-es minimálbérről szóló bérmegállapodást ünnepélyes keretek között november közepén írták alá a felek, miután a munkaadói és munkavállalói oldal november elején megegyeztek a kormány iránymutatása mellett. A garantált bérminimum bruttó 260 ezer forintra emelkedett mától. Október végén az is eldőlt, hogy mivel a jelentős minimálbér-emelés komoly terhet ró a vállalkozásokra, a kormány cserébe járulékcsökkentéssel kedveskedik. Ennek értelmében a mai naptól 2,5 százalékkal csökkent a szociális hozzájárulási adó (15,5%-ról 13%-ra) és megszűnt a 1,5 százalékos szakképzési hozzájárulás.

Ezek után adódik a kérdés:

mindebből mennyi marad nettóban?

A válasz közvetlenül is több százezer embert érdekel, hiszen ahogyan azt a Portfolio korábban megírta: Magyarországon a vállalati szektorban több mint 850 ezer dolgozót érint a minimálbér és a garantált bérminimum ügye. A minimálbér rendszeres emelésének ügye tehát jelentős önmagában ebből a szempontból is. Ez azt is jelenti ugyanis, hogy a minimálbér és a garantált bérminimum emelése a vállalati szektorban foglalkoztatottak 34%-át érinti közvetlenül, vagyis a cégeknél minden harmadik munkavállaló a legkisebb fizetést kapja Magyarországon. Fontos megjegyezni, hogy ez csak a vállalati szférát fedi le (érdemes megnézni, hogyan néz ki a minimálbért keresők aránya térképen megyei bontásban), az állami szektorban is százezrek lehetnek, akik a legkisebb béreket kapják. Összesen számításaink szerint közvetlenül 1 millió ember keresetét határozza meg a munkaadók, a munkavállalók és a kormány egyeztetési folyamatának kimenetele. És akkor a minimálbér-emelés közvetett, a bérskálán esetlegesen tovagyűrűző hatását még nem is említettük.

A jelenleg ismert adószabályokkal számolva a 200 ezer forintos bruttó minimálbér (a családi adókedvezmény hatása nélkül számolt)

NETTÓ ÖSSZEGE 133 EZER FORINT LESZ.

Vagyis a minimálbért kereső munkavállaló jövőre nettó módon havonta 21.700 forinttal járhat jobban, így éves szinten 260.400 forinttal lehet magasabb a jövedelme, mint idén.

A minimálbér összegének alakulása Minimálbér-emelési ütem Bruttó minimálbér összege (ezer Ft) Nettó minimálbér összege (ezer Ft) Nettó minimálbér emelkedés (ezer Ft, év/év) 2018 8% 138 92 7 2019 8% 149 99 7 2020 8% 161 107 8 2021 4% 167,4 111,3 4,4 2022 19,50% 200 133 21,7 Forrás: Portfolio

Legutóbb hasonló mértékű (év/évv alapon számolt) minimálbér-emelés 2012-ben volt (19,2%), ennél nagyobb béremelési ütem pedig csak 2002-ben volt legutóbb.

Címlapkép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b5), valamint Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára (b), Zs. Szőke Zoltán, az ÁFEOSZ-COOP Szövetség elnöke (b2), Székely Tamás, a Magyar Szakszervezeti Szövetség alelnöke (b3), Doszpolyné Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek elnöke (b4), Palkovics László innovációs és technológiai miniszter (j4), Rolek Ferenc, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének alelnöke (j3), Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségnek elnöke (j2) és Bodó Sándor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára (j), miután aláírták a bérmegállapodást a Karmelita kolostorban 2021. november 15-én. Forrás: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán