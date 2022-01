Budapesten robban be az omikron először - Mi vár Magyarországra?

A világon az omikron-hullám a sűrűn lakott centrumokban kezdődik, és több hetes lemaradással éri el a kisebb népsűrűségű területeket. Nálunk tehát Budapesten kezdődik, és a falvakban akár 3-4 héttel később lehet majd emelkedés – derült ki Vattay Gábor, az ELTE TTK Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék vezetőjének friss elemzéséből.

A ma közzétett adatok alapján Vattay Gábor azt írja, hogy a budapesti heti mozgóátlag adatok alapján határozottan halad felfelé az esetszám:

A piros pöttyök a napi esetszámok, a zöld a 7 napos mozgóátlag Budapesten. Az x tengely 0. napja a mai nap.

Ha képzeletben folytatjuk a zöld görbén a delta hullám lefutását, akkor ma Budapesten átlag 300 körüli esetnek kellett volna lennie, de ma átlagban 600 van.

A különbség 300 eset, vagyis ennyi lehet nagyjából heti átlagban az omikron, vagyis Budapesten közel járunk az 50%-os omikron arányhoz

– vezeti le a járványelemző.

Budapestet a "fázistérben" (napi vs. kumulatív esetszám) ábrázolva le is mérhetjük a duplázódási rátát, ami a lefelé menő kék trend és a felfelé menő zöld trend meredekségének különbsége:

x tengely = összes esetszám. y tengely = napi esetszám

Még pár napig a delta-hullám gyors esése egy magas számról eltakarja az omikron gyors növekedését egy alacsony kiindulási értékről, de pár nap múlva a zöld görbe már sokkal meredekebb lesz – vélekedik Vattay.

Országosan a delta gyors esése még eltakarja az omikron gyors növekedését:

Az országos esetszámok alakulása. Az x tengely 0. napja a mai nap.

Ha a fenti ábra alapján az országos esetszám mozgóátlagok (piros karikák) korábbi exponenciálisan eső trendjét folytatjuk (zöld vonal a fenti grafikonon), akkor a zöld és a piros különbsége adja az omikron országos trendjét:

x tengely = 0. nap a mai nap. y tengely = az omikron esetszámai

Ezen jól látható a gyors felfutás, ami heti átlagban kb. 600 omikron esetet mutat ma. Ennek a fele Budapestről származhat, a maradék nagy része főleg Pest megyében lehet. A 600-as szám az esetek kb. 25%-a országosan – mutat rá Vattay. (A mai 600-as becslés nem mond ellen a pénteken tett napi 850-es becslésnek, mert a tesztelés ritmusában naponta nagyot változnak az esetszámok. Ha kevesebbet tesztelnek, kevesebb lesz az eset is.) Összefoglalva: Budapesten kb. 50%, országosan pedig 25% körül mozoghatott az elmúlt héten az esetek között az omikron aránya.

Mi várható az ötödik hullámban?

Az elmúlt hónapok fejleményei fényében egyáltalán nem meglepő, hogy Magyarországon is elindult egy újabb járványhullán, a Portfolio hasábjain már korábban több cikkünkben is előrevetítettük ezt a nagyon valószínű forgatókönyvet. November végi cikkünkben (amikor még csak épp megjelent az omikron variáns Dél-Afrikában és nem volt látható a világban zajló gyors elterjedése) felsoroltuk azokat a tényezőket, amelyek ide vezethetnek. Legutóbb már Orbán Viktor is beszélt egy új omikron-hullám magyarországi esélyeiről. "Csak az a kérdés, hogy milyen mértékben sikerül majd védekezni, de ha Európában megugrik a fertőzések száma, elkerülhetetlen, hogy itthon is legyen új járványhullám" - fogalmazott akkor a kormányfő. Legutóbb pedig György István, az Országos Oltási Munkacsoport vezetője mondta egy interjúban, hogy "sajnos azt látjuk, hogy reális az esély az újabb és újabb variánsok felbukkanására és elterjedésére".

A nemzetközi folyamatok azt mutatják egyébként, hogy az esetszámok tekintetében a jelenleg felfutó, omikron variáns okozta járványhullám már most a legnagyobb. A járványhullám súlyossága szempontjából ugyanakkor sokkal fontosabb nézni a kórházban ápoltak számának alakulását, valamint a halálozási statisztikákat. Az eddigi ismeretek ugyanis arra utalnak, hogy bár az omikron variáns sokkal gyorsabb terjedésre képes, azonban egyúttal enyhébb megbetegedésekkel jár, ami a járványlefolyás szempontjából kedvező hír.

Sinkó Ottó, a Videoton társ-vezérigazgatója a vállalat munkavállalóinak tesztelési eredményeire alapozva a Portfolio-nak nyilatkozva azt emelte ki, hogy az omikron-hullám elején azok az idősebb oltottak vannak a legnagyobb veszélyben, akiket idén tavasszal a kínai Sinopharm vakcinájával oltottak be, majd a 3. dózist hamar, már augusztusban megkapták. „Nekik mostanra alacsony szintre süllyedt az ellenanyag-szintjük, ezért itt az ideje a 4. oltás felvételének” – hangsúlyozta.

Korábban megírtuk Röst Gergely matematikus és Oroszi Beatrix epidemiológus (mindketten a magyar kormány járványügyi döntéseit támogató szakértői csapat tagjai) elemzése alapján, hogy a védekezés, ami a delta variáns által okozott járványhullámban még éppen elég, az omikron ellen már kevés lesz. Úgy vélekedtek ők is érdeklődésünkre, hogy az omikron gyors terjedése miatt idehaza is bekövetkezik a negatív járványügyi fordulat és megindul az ötödik hullám.

Címlapkép: Getty Images