Ez lehet a jövő tömegsportja Magyarországon: sorra épülnek a pályák, stadionok

2022. január 03.

Egyre nagyobb népszerűségnek örvend a jégkorong Magyarországon, a rajongókon túl a játékosok száma is exponenciális növekedést mutat. Így van ez annak ellenére is, hogy nem a legolcsóbb sportágról beszélünk, és a jégpályák száma is komoly gátja egyelőre annak, hogy tömegek űzhessék ezt a sportot. A magyar jégkorong helyzetéről és jövőjéről a Pénzcentrum készített interjút Fodor Ádámmal, a Magyar Jégkorong Szövetség kommunikációs vezetőjével, illetve a hosszú távú jégkorong-stratégia megalkotását támogató PwC Magyarország vezető menedzserével, Kelemen Árpáddal.