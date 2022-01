Mozgalmas héttel indul 2022

Az ünnepi hetek alatt nem érkezett sok adatközlés a magyar és a világgazdaságból, de ezen a héten újra felpörögnek az események. Inflációs adatok érkeznek az eurózónából, az Egyesült Államokban fontos foglalkoztatottsági mutatókat közölnek, és magyar makrogazdasági adatközlésből sem lesz hiány.

Hétfőn itthon még nem várunk fontosabb eseményt, és külföldön is csak az egyik amerikai beszerzésimenedzser-indexet ismertetik, azaz a hét első napja még nem hoz sok izgalmat.

Kedden már cseppet sem fogunk unatkozni: a Központi Statisztikai Hivatal kereseti statisztikákat közöl, és a kormányzati szektor egyenlegét is ismertetik. Kínából BMI-adat érkezik, amely megmutatja, hol tart a lassulástól szenvedő ázsiai óriásgazdaság. Fontos lesz még a francia inflációs adat, amely ha magasabb lesz a vártnál, akkor a eurózóna átlagos mutatója is alighanem a várakozások felett lesz, a múlt heti spanyol adat ugyanis rendkívül magas volt. Kedden ezen kívül Németországból érkeznek munkaerőpiaci és kiskereskedelmi statisztikák, valamint OPEC-ülés is lesz.

2022. január 3. - január 9. makronaptár Magyar makrogazdaság január 4. kedd 9:00 KSH Keresetek okt. január 4. kedd 9:00 KSH A kormányzati szektor egyenlege Q3 január 4. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj aukció január 5. szerda 8:30 MNB Referenciahozamok dec. január 5. szerda 9:00 KSH Munkanélküliség nov. január 6. csütörtök 9:00 KSH Termelői árak nov. január 6. csütörtök 9:30 MNB Egyhetes betéti tender (kamat) január 6. csütörtök 15:00 MNB Egyhetes betéti tender (elfogadott összeg) január 7. péntek 8:30 MNB Nemzetközi tartalékok dec. január 7. péntek 8:30 MNB Értékpapír-statisztikák nov. január 7. péntek 9:00 KSH Ipar (első becslés) nov. január 7. péntek 9:00 KSH Kiskereskedelem nov. Nemzetközi makrogazdaság január 3. hétfő 15:45 USA BMI (feldolgozóipar) dec. január 4. kedd 2:45 Kína BMI (feldolgozóipar) dec. január 4. kedd 8:00 Németo. Kiskereskedelem nov. január 4. kedd 8:45 Franciao. Infláció dec. január 4. kedd 9:55 Németo. Munkanélküliség dec. január 4. kedd 10:00 OPEC-ülés január 5. szerda 11:00 Olaszo. Infláció dec. január 5. szerda 11:15 USA ADP foglalkoztatottság dec. január 5. szerda 15:45 USA BMI (szolg.) dec. január 5. szerda 20:00 USA Fed-jegyzőkönyv január 6. csütörtök 2:45 Kína Caixin BMI dec. január 6. csütörtök 8:00 Németo. Gyáripari megrendelések nov. január 6. csütörtök 14:00 Németo. Infláció dec. január 6. csütörtök 14:30 USA Külkereskedelem nov. január 6. csütörtök 16:00 USA Gyáripari megrendelések nov. január 7. péntek 8:00 Németo. Ipar nov. január 7. péntek 11:00 EU Fogyasztói hangulat dec. január 7. péntek 11:00 EU Infláció dec. január 7. péntek 11:00 EU Kiskereskedelem nov. január 7. péntek 14:30 USA Munkanélküliség dec. Forrás: Portfolio-gyűjtés

Szerdán az MNB ismerteti az állampapír-piaci referenciahozamokat, a KSH pedig a foglalkoztatottság novemberi változásait. Az Egyesült Államokban is a munkaerőpiaci adatközlés viszi a prímet: az ADP közléséből megtudjuk, hogyan alakult a versenyszférában foglalkoztatottak számának változása decemberben. Ezen felül az olasz inflációs adatra kell figyelni, ami a francia közléshez hasonló okok miatt lesz fontos. A decemberi Fed-ülés jegyzőkönyvéből pedig megtudjuk, mi hangzott el még a fontos ülésen, ahol az eszközvásárlási program kivezetésének felgyorsításáról döntött a jegybank.

Csütörtökön még a szerdainál is több adatközlést várunk: Kínából BMI; Németországból inflációs- és ipari statisztikák érkeznek; az USA-ban a külkereskedelem és az ipari megrendelések novemberi statisztikáit közlik. Idehaza az MNB egyhetes betéti tenderére kell figyelnünk, a jegybank ugyanis további kamatemelést hajthat végre. Emellett érdemes figyelni a termelői árak alakulását is.

Pénteken az MNB közli a nemzetközi tartalékok decemberi állományát, és a rezidens kibocsátású értékpapírok adatait. Ipari és kiskereskedelmi statisztikák is érkeznek. A hét egyik legfontosabb adata is pénteken érkezik: az eurózóna inflációs mutatója decemberből, amelyre a tagállamok megelőző közléseiből már következtethetünk. Emellett az Egyesült Államok mezőgazdaságon kívül foglalkoztatottainak változására is figyelni kell.

