Koronavírus: megszólalt a WHO a Franciaországban felfedezett IHU-variánssal kapcsolatban

Nem vált igazán veszélyessé a koronavírus Franciaországban talált és ma bejelentett variánsa, azt ugyanis már novemberben azonosították, azóta lett volna ideje az elterjedésre – nyilatkozta a WHO egyik vezetője.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vezető epidemiológusa, Abid Mahamud egy mai genfi sajtótájékozatón a Bloomberg szerint jelezte, nem ismeretlen a szervezet számára a mutáns: ez a variáns is „már a radarunkon volt” és „lett volna ideje az elterjedésre”, de ez nem következett be eddig.

A WHO nem sorolta be az aggodalomra okot adó kategóriába az új variánst, helyette "csak" vizsgálat alatt tartja.

12 fő fertőződhetett meg eddig a franciaországi Marseille közelében a koronavírus új, B.1.640.2 jelű variánsával, amely vélhetően Kamerunból származik, átmenetileg az IHU nevet kapta, és több elváltozást mutat az omikron variánsnál. Részletek:

