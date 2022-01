Szlávik János: nagyon sok család fertőződik meg, sokszor a gyerekek viszik haza az iskolából a fertőzést

Dr. Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa a Mokkában beszélt a gyerekek beoltásáról, a poszt-Covidról és a koronavírus esetleges szelidüléséről.

Nagyon sok szülő gondolja úgy, hogy az 5 és 11 év közötti gyermekét beoltatja, úgy gondolom, ez nagyon helyes, hiszen az iskolákban egyre több fertőzés történik, nagyon sok család fertőződik meg, valószínűleg az omikronnal úgy, hogy a gyerekek hozzák haza az iskolából a fertőzést. A jó hír az, hogy általában enyhe tünetekkel vészelik át a kórképet, de ez nem mindig van így, mondta Szlávik.

A gyerekeknél eleve enyhébb a betegség lefolyása, nagyon sok a tünetmentes, úgy tűnik, hogy az omikron nem bántja jobban a gyermekeket, viszont jobban fertőz, az esetek számának az emelkedése a következő időszakban biztosan be fog következni.

A gyerekeknél is van poszt-Covid, van immunológiai gyulladásos sokszervi betegség, ami tényleg súlyosan megtámadja őket. A poszt-Covid más a gyermekeknél, mint a felnőtteknél, de náluk is jelentkezik. Fáradtság, gyengeség, nem tud úgy koncentrálni az iskolában.

A gyermekek 10-15 százalékánál előfordul poszt-Covid. A szakemberek azt javasolják, hogy a gyermekeket is oltassuk be.

Több lehetőség is van arra, ha valaki be akarja oltatni a gyermektét, iskolában is oltanak, házi gyermekorvosok is oltanak, de ennek a hétnek a végén előzetes regisztráció nélkül is be lehet oltatni a gyerekeket.

Jelenleg mRNS-oltással oltják a gyerekeket, de ahogy telik az idő, úgy minden oltásnak lesz majd gyerek változata.

Nehéz megjósolni, hogy a koronavírus esetében az influenzához hasonlóan évente, félévente oltani kell, vagy pedig eltűnik.

Én a másodikra szavazok, olyan szinten gyengül (a koronavírus), hogy nem kell majd vele ugyanúgy foglalkoznunk, súlyosabb náthává fog átalakulni, de ezt nem tudjuk, elképzelhető, hogy újra és újra oltani kell, de ez a legrosszabb forgatókönyv, ez a három oltás azt gondolom, hogy elég az emberiségnek.

A jelenlegi oltási palettánkkal úgy lenne, hogy minden évben november környékén kapnánk egy oltást a koronavírus ellen, de több száz oltás készül még, és lesz köztük olyan, amit nem fog majd befolyásolni a vírus változása. jelenleg is van olyan oltás, ami szinte valamennyi változat ellen hatékony, ezt nemrég törzskönyvezték.

Most kell egy nagy levegőt venni és a következő időszakot túlélni, hiszen látjuk, hogy az influenza esetek is egyre inkább szaporodnak.

Az omikron lappangási ideje rövid, akár 2-5 nap is lehet, a szilveszteri ünneplés hatásait a mai vagy a holnapi számokban kellene látnunk. Sajnos van egy olyan forgatókönyv, hogy ez így is lesz (hogy megugranak a számok), remélem, hogy a kórházi esetszámok és az intenzív osztályokon fekvő betegek száma nem fogja követni ezt a tendenciát.

(TV2)

Címlapkép: 2022 Europa Press, Getty Images