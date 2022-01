30 százalékos ugrás után ma tovább drágul a gáz, most a szlovákok felé küldenek kevesebb gázt az oroszok

Portfolio 2022. január 05. 11:32

Az év elején felfutó gazdasági tevékenység miatti gázigény, a kedvezőtlenebb időjárás, és a kevés orosz gáz miatti gázkiáramlás Németországból tegnap hatalmas, 30%-os gázár szárnyalást okozott a vezető holland TTF gáztőzsdén a februári kontraktus árában. Mindez relatív alacsony árszintről következett be, ma pedig mérsékelt, 5% körüli további drágulás látszik 95 euró/MWh körülre amellett, hogy a lengyel-német határon mérséklődött a gáz kiáramlás keleti irányba, miközben egy másik fontos útvonalon, a szlovákok felé továbbra is szokatlanul kevés gázt küldenek az oroszok. Közben kiderült az is, hogy az egész 2021-es évben az oroszok 25%-kal kevesebb tranzit gázt küldtek az ukránokon keresztül, mint előtte évben, és még ehhez a napi volumenhez képest is elkezdtek jóval kevesebbet küldeni idén.