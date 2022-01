Jó hír érkezett a várandósság alatt oltott nőknek a mellékhatásokról

A várandósság alatt beadott koronavírus-oltások nem okoznak koraszülést vagy alultáplált újszülöttet – áll az amerikai járványügy (CDC) tanulmányában.

A koraszülés esélye 4,9 százalék volt a vizsgált 10 ezer – a várandóssága alatt koronavírus ellen oltott – nő esetében, míg 36 ezer oltatlan nő szüléséből 7 százalék volt a koraszülés

állapították meg a CDC kutatói a Reuters beszámolója szerint. A különbség egyébként statisztikailag nem számít jelentősnek. Megállapították azt is, hogy a várandósság alatt beoltott kismamák gyermekei nem voltak a normálisnál alultápláltabbak a születéskor.

Az eredmények alátámasztják a CDC korábbi ajánlását, mely szerint a terhesség ideje alatt is érdemes oltakozni a kismamáknak. Megjegyezték, hogy a várandósság önmagában is egy kockázati tényezőnek számít a koronavírus betegség esetén, azaz a várandós nők nagyobb eséllyel nézhetnek szembe súlyosabb lefolyású betegséggel, ezért is érdemes oltakozniuk.

A vizsgált nők szinte kivétel nélkül a második vagy a harmadik trimeszterben kapták meg az oltásukat, 96%-uk legalább egy mRNS vakcinát kapott. Nem volt különbség a koraszüléseket és az újszülöttek tápláltságát tekintve a vakcina beadásának időpontja és a vakcina fajtája között sem a kutatás alapján.