Ausztria szigorít a koronavírus terjedése miatt

Ausztria szigorítja a vírussal kapcsolatos intézkedéseket, hogy lassítsa az omikron terjedését, írja az Independent.

Új intézkedéseket jelentett be az osztrák kormány az omikron változat terjedésének lassítására. "Alkalmazkodnunk kell az omikronnal kapcsolatos új helyzethez, alkalmazkodnunk kell ahhoz, hogy a fertőzések száma gyorsan növekedni fog" - mondta Karl Nehammer kancellár újságíróknak Bécsben.

A jövő héttől kitiltják az oltatlanokat számos üzletből és kulturális helyszínről, és kötelezővé teszik a maszkok – FFP2 vagy K95 típusú – használatát a szabadban, ha a távolságtartás nem teljesíthető. A kormány arra is felszólította az osztrákokat, hogy lehetőség szerint továbbra is otthonról dolgozzanak. Ugyanakkor a karantén időtartamát öt napra csökkenti, ha negatív teszteredmény mutatnak be.

Nehammer felszólította azokat, akik nem kaptak védőoltást, hogy gyorsan vegyék fel az oltásokat, hogy elkerüljék az újabb bezárást. "Ausztriában minden egyes ember segíthet lelassítani a betegség terjedésének sebességét" – mondta Wolfgang Mueckstein, egészségügyi miniszter.

