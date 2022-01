Itt a meglepő döntés: hosszú idő után nem emelt kamatot az MNB!

Meglepetésre nem emelte irányadó kamatát az MNB – derül ki a csütörtöki egyhetes betéti tender meghirdetéséből. A következő két hétben még 40 bázispont emelésre van lehetősége a jegybanknak a kamatfolyosó változtatása nélkül. A hírre gyengül a forint.

Csütörtökön 4%-os kamat mellett hirdette meg újabb egyhetes betéti tenderét az MNB, ezzel az irányadó kamat nem változott múlt héthez képest. Ezzel hosszú idő után a jegybank nem emelte az irányadó kamatszintet. Novemberben ugyanis az alapkamat és az egyhetes betéti ráta ismét elváltak egymástól, azóta utóbbi az irányadó kamatszint.

Ahhoz persze, hogy a 4%-os kamat effektív maradjon, az is kell, hogy a jegybank elfogadjon minden ajánlatot a mai tenderen, hiszen csak akkor lesz irányadó az egyhetes kamat, ha korlátlanul rendelkezésre áll az eszköz. Az utóbbi hetek alapján azonban nem lehet kétségünk afelől, hogy ez most is így lesz.

A jegybank az ünnepek alatt még emelt: december 23-án és 30-án is 20 bázisponttal emelte az egyhetes betét kamatát, az egyhetes betét és az alapkamat novemberi elválása óta minden héten nőtt, majd decemberben az alapkamatot is megemelte a jegybank (de az jelenleg nem tekinthető irányadónak).

Azaz a két eszköz szétválasztása óta most először nem emelt a jegybank az egyhetes betét kamatán.

Decemberben emellett a jegybank arról is döntött, hogy a kamatfolyós tetejét (azaz az egynapos hitel kamatát) 4,4%-ra emeli. Az egyhetes betét kamata nem mehet 4,4% fölé, azaz a mai döntés után az MNB-nek a következő két hétre továbbra is 40 bázispont mozgástere maradt a kamatfolyosó változtatása nélkül.

Rendes kamatdöntő ülésre január 25-én kerül sor. Ugyanakkor volt már rá példa, hogy a kamatfolyosó tetejéhez közeledve a jegybank annak kiszélesítéséről döntött egy nem kamatdöntő ülésen. Nem kamatdöntő ülés legközelebb jövő héten lesz, és bár a mozgástér most nem csökkent, továbbra sem túl tág, így könnyen lehet, hogy azon ismét emeli a kamatfolyosót a jegybank.

A jegybank alighanem azért döntött a kamat szinten tartása mellett, mert a forint árfolyama az előző két napban dinamikusan erősödött a kedvező járványhírek és javuló hangulat hatására. A mai döntés idején viszont már rossz volt a piaci hangulat, a Fed tegnap este ugyanis közzétette jegyzőkönyvét, amely rendkívül szigorú amerikai jegybankot vetít előre. A forint erősödése a Fed döntésére megállt (akárcsak a többi feltörekvő devizáé), és a részvénypiacok is estek. A mostani bejelentés előtt stagnált a forint, a bejelentés hatására gyengülni kezdett.

Címlapkép: Shutterstock