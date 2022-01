Alattomos összetevő kering a levegőben, ami milliók halálát okozza a világon

Új tanulmányok szerint a jogalkotók nem szentelnek kellő figyelmet a légszennyezés legapróbb összetevőire, pedig emiatt nemcsak megnő az asztmás gyermekek száma, hanem emberek milliói halnak meg világszerte – számol be a hírről a MarketWatch

A Lancet Planetary Helathben publikált, 13 ezer város légszennyezettségét vizsgáló tanulmány szerint 10, városban élő emberből közel kilenc - tehát mintegy 2,5 milliárd ember – van kitéve a légszennyezettség ártalmas szintjének évente. A George Washington Egyetem által vezetett kutatás szerint a finom részecskék sűrűsége a levegőben hétszeresen meghaladja a WHO ajánlásában szereplő értéket.

Arra is rávilágítanak, hogy 2019-ben 1,8 millió többlethalálozást okozott a világban a finom részecskék belélegzése, ráadásul ez megnöveli a szív- és érrendszeri és légúti betegségek, köztük a tüdőrák és a tüdőfertőzések miatti korai halálozás kockázatát.

A fenti tanulmányhoz kapcsolódik egy másik kutatás megállapítása, miszerint a gyerekek körében közel 2 millió asztmás megbetegedés köthető a közlekedés miatti nitrogén-dioxidos levegőszennyezettséghez.

Az asztma, a leggyakoribb krónikus betegség a gyermekek körében, jelenleg a becslések szerint 6,1 millió amerikai, 18 év alatti gyereket érint a Környezetvédelmi Ügynökség adatai szerint. A gyermekkori asztma miatti halálozás továbbra is ritka, de ez a kockázat az életkorral nő, ha nem kezelik.

Az asztma kezelése az amerikai egészségügyi ellátórendszert használóknak éves szinten mintegy 50 milliárd dollárba kerül. De a közvetett költségek is hozzáadódnak, például a munkahelyi termelékenység elvesztése miatt, évente további 5,9 milliárd dollárral a Journal of Allergy and Clinical Immunology adatai szerint.

Címlapkép: Getty Images