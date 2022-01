Megszólalt az NNK szakértője az omikron-hullámról

Galgóczi Ágnes elmondta, hogy az eddigi tapasztalatok szerint az omikron variáns gyorsabban terjed, mint a korábbi változatok, viszont enyhébb tüneteket okoz. Előfordulhat, hogy a következő hetekben nagyobb mértékű esetszámemelkedés lesz. Az RTL-en arról is beszélt, hogy az influenzára levertség, magas láz, izom-ízületi fájdalmak, míg a koronavírusra orrfolyás és köhögéses tünetek jellemzőbbek. Hangsúlyozta, hogy az oltások felvétele rendkívül fontos, ráadásul az influenza elleni védőoltás felvételéhez sincs még késő.

Év végén a koronavírus koncentrációja stagnált a szennyvízben, az év első hetében azonban országosan – területi eltérésekkel – enyhe emelkedést figyeltek meg. „Ez előrevetítheti majd az esetszámok növekedését, hiszen még nem ért végig ez az ősztől tavaszig tartó időszak, ami a légúti fertőzések időszaka. Megjelent az omikron variáns is, tehát várható, hogy újabb esetek lesznek” – mondta az RTL Reggeli című műsorában Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ osztályvezetője.

Galgóczi Ágnes felidézte, hogy az eddigi tapasztalatok szerint az omikron variáns gyorsabban terjed, mint a korábbi változatok, viszont enyhébb tüneteket okoz. Arra a kérdésre, hogy a gyors terjedés miatt jövő héten berobbanhat-e az ötödik hullám, azt válaszolta:

Előfordulhat, hogy a következő hetekben nagyobb mértékű esetszámemelkedés lesz, azonban nem biztos, hogy ez az egészségügyi ellátórendszert olyan mértékben megterheli, bár az alapellátásban nyilván sokkal több beteg jelentkezhet a fertőzés tüneteivel

Hozzátette: más légúti kórokozók is jelen vannak ilyenkor.

Vannak matematikai becslések a lehetséges esetszámokról, de hogy hogyan alakulnak a számok, az függ attól is, hogy az emberek mennyire tartják be a járványügyi intézkedéseket, fogalmazott.

Galgóczi Ágnes arról is beszélt, hogy többféle kórokozó van jelen a lakosság körében, amelyek légúti megbetegedéseket okoznak, az influenzának is most van szezonja. Magyarországon azonban nem tapasztalták, hogy nagymértékben nőtt volna az influenzaszerű tünetekkel orvoshoz fordulók száma.

Viszont kialakulhat egy kettős fertőződés, amikor mind az influenzavírus, mind a koronavírus kimutatható egy adott beteg szervezetében. Jellemzően hasonló tünetek lehetnek, de azért vannak különbségek.

Emlékeztetett: az influenzára levertség, magas láz, izom-ízületi fájdalmak, míg a koronavírusra orrfolyás és köhögéses tünetek jellemzőbbek. A kockázati csoportokba tartozók – például az idősek és a betegek – jobban ki vannak téve a súlyos megbetegedésnek, ezért arra bíztatnak mindenkit, hogy oltassák be magukat az influenza ellen is. A koronavírus elleni oltások és az influenza között nincs összefüggés, tehát aki többszörösen oltott, nem rendelkezik védelemmel az influenza ellen.

Nem dőlhetünk hátra most sem, mondta a jelenlegi helyzetről. Hangsúlyozta, hogy az oltások felvétele rendkívül fontos, ráadásul az influenza elleni védőoltás felvételéhez sincs még késő. Magyarországon az influenzajárvány jellemzően január első heteiben kezdődik, egyelőre nem látják, hogy nagymértékben emelkednének az esetszámok. A védőoltással megszerezhető védettség még a természetes védettségnél is kiszámíthatóbb, tette hozzá.

Címlapkép: Getty Images