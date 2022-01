Komoly drágulás jön a húsiparban

Jelentős áremelkedésre lehet számítani 2022 elejétől a sertéshúsoknál, mivel a gazdák kénytelenek beépíteni a takarmánydrágulást az önköltségi árakba - mondta Éder Tamás, a Magyar Húsiparosok Szövetségének elnöke.

Éder Tamás, a Magyar Húsiparosok Szövetségének elnöke

a várható árnövekedésről érdekképviselet vezetőjeként nem mondhatott semmit,

ugyanakkor az Indexnek elmondta, hogy a 25-30 százalékos takarmánydrágulás szerinte be fog épülni az önköltségi árakba, mindez pedig komoly árnövekedést jelent majd, mivel a sertések előállítási költségeinek 65-70 százalékát a takarmányár teszi ki.

Egy nagyobb árrobbanásra lehet számítani azért, hogy a gazdák ne adják tovább veszteséggel a sertést - jegyezte meg Éder Tamás, aki azt is hozzátette, hogy

a bolti polcokon a sertéshúsból készült termékek nem drágultak számottevően,

az infláció mértékét meghaladóan tavaly, de az élő sertés ára ma már nem fedezi a gazdák költségeit.

Az év végén már meg is kezdődött a korrekció, amely fél éven át még folytatódni fog,

EZÉRT PEDIG A BOLTOKBAN IS NŐNEK MAJD AZ ÁRAK 2022 ELSŐ FÉLÉVÉBEN.

Az elnök kitért arra is, hogy az elmúlt éveket a sertéshúságazat kettős vírushatás alatt élte, és 2021 is ilyen év volt, ugyanis ezt az ágazatot nemcsak a Covid-hatás, hanem az afrikai sertéspestis megjelenése is nagyon drasztikusan befolyásolta.

