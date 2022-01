A Goldman szerint keményen a gázra lép idén a Fed, négy kamatemelés jöhet

A Fed idén várhatóan négy alkalommal emel majd kamatot és legkésőbb júliusban megkezdi a mérlegének zsugorítását – írja a Bloomberg a Goldman Sachs elemzése alapján.

Az utóbbi hónapokban tovább erősödött az amerikai munkaerőpiac, majd múlt szerdán a Fed decemberi ülésének jegyzőkönyve is kifejezetten erős üzeneteket fogalmazott meg. A Nyíltpiaci Bizottság arra utalt, hogy az eszközvásárlási program fokozatos leállítása után hamarosan elindulhat a mérleg leépítése, vagyis a megvásárolt értékpapírok eladása. Ez pedig már nem csak azt jelenti, hogy visszafogja a támogatást a jegybank, hanem szigoríthat a kondíciókon is. A jegyzőkönyv megjelenése után a befektetők márciusra rögtön el is kezdték beárazni az első kamatemelést. A szakértők többsége eddig két-három szigorítással számolt 2022-ben,

most a Goldman már négy darab 25 bázispontos kamatemelést vár.

A befektetési bank szakértői szerint a Fed júliusban elkezdheti leépíteni mérlegét miután márciusban először kamatot emel. Ezt követheti júniusban, szeptemberben és decemberben további három lépés.

