A mesterséges intelligencia robbanthatja be a klímavédelmet

Hogyan segítheti a mesterséges intelligencia, az esővízgyűjtés és a közlekedési rendszerek gyökeres átalakítása a károsanyag-kibocsátás csökkentését? – többek között ez is kiderül a Schneider Electric és a CNBC Catalyst új elemzéséből. A több esettanulmányt is bemutató dokumentum egyik fő következtetése, hogy a kibocsátáscsökkentés 70 százaléka elérhető a már meglévő, bevált és versenyképes technológiákkal. Az emberi és a gépi intelligencia integrálásával, illetve az algoritmusokra és a nagy számítási kapacitásra építve jelentős változásokat értek el olyan alapvető területeken, mint az energiatermelés és fogyasztás, a várostervezés, az erőforrások felhasználása és az ellátási lánc hatékonysága.

A Schneider Electric és a CNBC Catalyst közös, „Megoldás a fenntartható jövőre: Mitől lesznek a digitális megoldások az üzleti élet fenntarható átalakításának zálogai?” című tanulmánya bemutatja, hogy a vállalkozások és intézmények hogyan tudják csökkenteni üvegházhatású gázkibocsátásukat, hogyan állhatnak át megújuló forrásból származó energia használatára és tehetik átláthatóbbá ellátási láncukat a technológia segítségével.

Példák a nagyvilágból: mi mindenre jók az adatok?

Az IBM mesterséges intelligenciát és a blokklánc-alapú megoldásokat alkalmaz annak érdekében, hogy átláthatóbb és alacsony széndioxid-kibocsátású ellátási láncot alakítson ki.

A Jacobs mérnöki cég London vezetésének segített, és több milliárd adatpont elemzésével egy olyan közlekedési rendszer modelljét készítették el, amelyben az utazások 80 százalékához széndioxid-kibocsátásmentes közlekedési módokat használnak.

Egy másik példa a Swire Properties hongkongi ingatlanfejlesző óriásvállalat, amely hosszú távú dekarbonizációs programot indított. Ennek keretében az intelligens világítás, az esővízgyűjtés és az étolajból nyert energia, a hatékony digitális mérőeszközök alkalmazása, illetve az épületek energiahatékonyságának modellezése a Schneider Electric-kel együttműködve 19 százalékos üvegházhatású gázkibocsátás-csökkenést eredményezett a társaság ingatlanportfóliójában.

Az ENSZ novemberi COP26 klímacsúcsán tett kötelezettségvállalások jelentős hatással lehetnek a globális üzleti szektorra, hiszen az éghajlatvédelmi szempontok felértékelődése miatt a nettó zéró kibocsátás kezd alapelvvé válni az üzleti életben is, amit a támogat.

„A COP26-on született döntések is rámutatnak arra, hogy a vállalkozásoknak sürgősen felelősséget kell vállalniuk a fenntarthatóságért, és már most törekedniük kell az energiahatékonyság növelésére” - mondta Jean-Pascal Tricoire, a Schneider Electric elnök-vezérigazgatója. „A kibocsátáscsökkentés 70 százaléka elérhető a már most rendelkezésre álló, bizonyított és versenyképes technológiákkal. A jelentés bemutatja, hogy a szervezetek hogyan alkalmazhatják a mai digitális eszközöket, hogy segítsenek eljutni a bolygónk számára nélkülözhetetlen nettó zéró jövőhöz.”

