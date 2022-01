Kellemetlen dolog derül ki a szárítógépekről

A szárítógépek a légkörben lévő műanyag mikroszál-szennyeződés fő forrásai közé tartoznak hongkongi kutatók szerint: egyetlen gép 120 millió műanyag mikroszálat bocsáthat a levegőbe évente.

Kenneth Leung, a tengeri szennyezéssel foglalkozó State Key Laboratórium (State Key Laboratory of Marine Pollution - SKLMP) és a Hongkongi Egyetem kémia tanszékének igazgatója szerint eredményeik döntő jelentőségűek a mikroszál-kibocsátás kezelése szempontjából.

Ezekről a szennyezőanyagokról ismert, hogy károsak az emberi egészségre és a környezetre is.

"Ha már ismerjük a forrást, egyszerű módszerekkel felléphetünk a szennyezés ellen" - mondta Leung, az Environmental Science & Technology Letters című tudományos lapban megjelent tanulmány vezető szerzője.

A mikroszálak a mikroműanyagok 5 milliméternél rövidebb darabjai közé tartoznak. A mosás és szárítás során keletkező súrlódás hatására bocsátják ki magukból az anyagok ezeket a szálakat. Kis méretük miatt átjutnak a szárítógép szűrőjén és kikerülnek a környezetbe, ahol megjelennek a vízben, a táplálékban, de már a méhlepényben is - írja a The Guardian.A világ civilizációtól távol eső régióiban, az Antarktiszon és magasan a Föld troposzférájában is megtalálhatók ezek a műanyagrészecskék.

Vizsgálataikban a kutatók poliészter és pamut ruhadarabokat szárítottak gépben 15-15 perces ciklusokban, és megmérték, mennyi mikroszál jutott át a szűrőn. Becsléseik szerint szárítógépenként évente 90-120 millió mikroszál termelődik és kerül ki a levegőbe. A természetes anyagok, így a pamut is bocsát ki mikroszálakat, ezeket azonban az állatok meg tudják emészteni és viszonylag hamar lebomlanak a környezetben - fejtette ki Leung.

A tudósok 3D-s nyomtatóval olyan egyszerű szűrőket terveztek, melyek megakadályozzák, hogy a szárítógépek szellőzőrendszerén keresztül a mikroműanyag szétszóródjon. Az azonban még nem tisztázott, mi történik a mikroműanyaggal a szűrők tisztításakor. "Ha az emberek a kukába dobják őket, a mikroszálak egy része visszakerül a levegőbe. A részecskéket egy zsákba kellene gyűjteni" - véli Leung. Bár lehetséges ezeknek a szűrőknek a beszerelése, a szakértő szerint

a mikroszálak egészen addig mindenütt jelen lesznek, amíg a ruhaipar el nem kezd használni sokkal környezetbarátabb anyagokat.

Az emberek és az állatok minden nap mikroszálakat lélegeznek be és nyelnek le. Egyre több kutatás foglalkozik azzal, milyen következményei vannak ezeknek a műanyagoknak a vadvilágra és az emberekre. Ismert, hogy az apró szálak bélgyulladást és egyéb bélrendszeri problémákat idézhetnek elő. Az elmúlt évben tudósok laboratóriumi körülmények között vizsgálták, milyen károkat okoz a mikroműanyag az emberi sejtekben.

Címlapkép: Getty Images