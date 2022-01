Elszálló áramár: az atomenergia visszavezetéséről szorgalmaz népszavazást az olasz jobboldali vezér

Ez azóta számos reakciót szült abban az országban, amely immár kétszer is népszavazáson utasította el a nukleáris energiát – emlékeztet körképében a Polico, ugyanis mind az 1986-os csernobili, mind a 2011-es fukusimai katasztrófa után kiírtak egy népszavazást Olaszországban és mindkettőn elutasította az olaszok többsége az atomenergiát. Az 1987-ben megrendezett esemény hatására az addigi atom nagyhatalom Olaszország 1990-re az összes reaktorát bezárta és így az egyetlen a G7-tagországok közül, amelynek nincs reaktora és ezért masszív áramimportra szorul.

Közben Emmanuel Macron francia elnök ősszel hat évtized után új atomreaktorok megépítésének szükségességéről beszélt, a németek viszont tavaly év végén leállították az utolsó hatból három reaktorukat, így az áramtermelésben az atom súlya 12%-ról kb. felére esett. Az utolsó három reaktort pedig idén év végén fogják bezárni.

Nem véletlen, hogy az Európai Bizottság fenntartható energiaforrásokkal kapcsolatos javaslata miatt ekkora a szembenállás a két nagy európai hatalom, a németek és a franciák között, mert nagyon eltérő a múltbeli hozzáállásuk, illetve az ebből adódó adottságaik a nukleáris energiához és most a jelek szerint a franciák felé kezdenének húzni az olaszok (egy nem régi francia-olasz kormányzati szintű együttműködési kezdeményezés nyomán).

Az Eurostat 2019-es adatai szerint Olaszország energiaigényének 4,8%-a származott szénalapú termelésből, további 35,9% kőolajalapú termelésből, 38,6% földgázalapú termelésből és 18,7% megújuló energiából. Így tehát a klímavédelem érdekében, a zöld átállás útján valóban szükség lehet az olaszoknál is arra, hogy a még mindig jelentős súlyú fosszilis energiahordozókat csökkenteni tudják a nukleáris energiával, még ha egy esetleges sikeres népszavazás után sok évnek kell eltelnie ahhoz, hogy működő reaktor legyen az országban.

Salvini újévi bejelentése ahhoz igazodik, hogy éppen szilveszter éjjelén küldte ki az Európai Bizottság a tagállamoknak a gázt és a nukleáris energiát is zöld címkével ellátó rendelettervezetéről a konzultációs ívet és amelynek konzultációs határidejét a minap január 21-re eltolta.

Egyelőre nem tudni, hogy az olasz társadalom megítélése valóban változott-e annyit, hogy egy esetleges újabb népszavazáson immár támogatná a többség az atomenergiát. Egy tavalyi felmérés azt hozta ki, hogy az emberek egyharmada támogatná az atomenergia újbóli megfontolását, 56% pedig nem zárkózott el az új technológiáktól. A cikk utal rá, hogy az olasz kormány ökológiai minisztere, Roberto Cingolani, támogatná a kisméretű atomerőművek telepítését, amint a technológia már kiforrja magát.

Mindenesetre az olasz társadalom atomenergia felé való hangulati fordulatát bizonyára segítheti az, hogy most az év elején is egy hatalmas, több tíz százalékos rezsiár-emelést kaptak a nyakukba a háztartások az elszálló világpiaci energiaárak és a masszív olasz energiaimport miatt. Bár csendben megjegyezzük, hogy az atomenergiában „dúskáló” Franciaországban is durván elszálltak az tőzsdei áramárak decemberre, ami arra utal, hogy „hiába” a stabil alaperőművi kapacitás, a tőzsdei spekulatív tranzakciók képesek még egy ilyen országban is durván feltornászni az árakat.

A szabályok szerint ha jóváhagynák Salviniék népszavazási kezdeményezését, akkor félmillió aláírást kellene összegyűjteniük, de még így is kérdéses, hogy ez sikerre vezetne-e, ugyanis Olaszországban a népszavazásokat a törvények megszüntetésére irányulóan, nem pedig bevezetésére irányulóan lehet megtartani, és így lehet, hogy Salviniék kezdeményezését végül az olasz alkotmánybíróság akaszthatja meg.

