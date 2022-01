Készülj fel az omikron-hullámra, amely mindent átírhat: ezt kell tudni az omikron tüneteiről, kezeléséről, a karanténszabályokról, a tesztek és vakcinák hatékonyságáról

Szinte elkerülhetetlen a fertőzés az omikron variánssal, a terjedést szinte lehetetlen megakadályozni – jelentette ki a csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter. A koronavírus omikron variánsa rekord esetszámot, de akár a járvány végét is elhozhatja a szakértők szerint. A történelem leggyorsabban terjedő vírusa már Magyarországon is dominánssá vált. Mutatjuk, mit szükséges tudni az omikron tüneteiről, az omikron kezeléséről, az omikron-hullám miatti karanténszabályokról, illetve a tesztek és vakcinák omikron terén való hatékonyságáról.

Honnan származik az omikron?

A tudósok Afrikára, mint lehetséges forrásra összpontosítottak, de még nem biztos, hogy pontosan hol és hogyan keletkezett a változat. November 24-én jelentették a WHO-nak, miután Dél-Afrikában fiatal, nem oltott emberek között azonosítottak megbetegedést. Az egyik elmélet szerint az omikron egy immunhiányos személy krónikus fertőzése során fejlődött ki, valószínűleg egy kezeletlen HIV/AIDS-betegben. A béta variáns, egy 2020-ban Dél-Afrikában azonosított mutáció, szintén HIV-fertőzött személytől származhat.

Miben különbözi az omikron az előző variánstól?

A B.1.1.529 elnevezésű koronavírus-variáns tüskefehérjéjén 32 mutációt azonosítottak, a vírus ezen része felelős az egészséges sejtekbe való bejutásért, és a vakcinák is éppen a vírus tüskefehérjéjét célozzák meg. Legalább három mutáció fékezi az antitestek kimutatását, egy pedig úgy tűnik, hogy növeli az emberi sejtek jutásába való képességét. Az omikron változat több mint háromszor annyi mutációt tartalmaz, mint a delta. A Hongkongi Egyetem kutatói szerint az omikron 70-szer gyorsabban képes fertőzni és szaporodni a légutakban a korábbi törzsekhez képest.

Az omikron vagy a delta variáns okoz súlyosabb tüneteket?

A Reuters információi alapján Janet Diaz, a WHO klinikai kezelésekért felelős vezető tisztségviselője elmondta, hogy az eddigi szerint az először Dél-Afrikában novemberben azonosított vírusmutáció kisebb kockázatot jelent a delta variánsnál, ami a kórházi kezelések szükségességét illeti. Genfi sajtótájékoztatóján Diaz elmondta:

Úgy tűnik, hogy az omikron vírusmutáció kevésbé vezet súlyos lefolyású megbetegedéshez a fiatalabb, illetve az idősebb korosztályokban.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója szintén a sajtótájékoztatón kijelentette: az omikron nem tekinthető "enyhének", mivel világszerte rekordokat dönt a fertőzöttek száma, és most emiatt túlterheltek az egészségügyi ellátórendszerek.

A történelem leggyorsabban terjedő vírusa az omikron

Az omikron minden bizonnyal a leggyorsabban terjedő vírus azok közül, amelyeket ilyen részletességgel tudtunk vizsgálni

– mondta William Hanage, a Harvard Egyetem epidemiológusa.

A múlt járványait kutató Anton Erkoreka szintén le van döbbenve az omikron terjedésén:

Ez a történelem legrobbanékonyabb és leggyorsabban terjedő vírusa.

A Baszk Orvostörténeti Múzeum igazgatója azt is felidézte, hogy a 14. században jelen lévő fekete halál és a 19. századi kolera évekig terjedt el az egész világon. Az 1889-es úgynevezett orosz influenza, amelyet egy másik koronavírus okozhatott, három hónapig tartott, hogy elterjedjen a bolygón.

Ez hasonló a SARS-CoV-2 eredeti változatának idejéhez, amelyet 2019 decemberében észleltek Vuhanban, és 2020 márciusára már mindenhol jelen volt.

Az omikron variáns megdöntötte ezt a terjeszkedési rekordot

– tette hozzá Erkoreka.

Átvette az uralmat az omikron Magyarországon

Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, hogy az omikron variáns megjelent itthon, a fertőzések nagy részét az új variáns adja. A fertőzésszám dinamikusan nő, a következő napokban, hetekben a betegedések száma jelentősen emelkedni fog.

A miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, ma már ki lehet jelenteni, hogy a koronavírus omikron variánsa kevésbé súlyos, ezért azt látjuk, hogy a növekvő megbetegedésszámból arányosan nem következik növekvő halálozás és kórházi betegszám.

A miniszter abban bízik, hogy Magyarországon is igazolni fogja az ötödik hullám ezeket a feltételezéseket: minden korábbinál nagyobb növekedés lesz, de remélhetőleg nem kórházakban, elhunytak számában.

Mit okozhat az omikron Magyarországon?

Mint ahogy az látszik, az omikron-hullámban az esetszámok elképesztően meredeken emelkedtek, pár hét alatt olyan szintre ugrottak, ami mellett minden korábbi hullám eltörpül (az Egyesült Államokban nemrég ért új csúcsra a napi fertőzésszám, amely meghaladta az egymillió főt). Ez azt jelenti, hogy az omikron valóban annyira gyors terjedésre képes, hogy a többi ország sem számíthat másra:

NAPOKON-HETEKEN BELÜL MINDEN EURÓPAI ORSZÁGBAN (ITTHON IS) ÚJ CSÚCSRA FOG UGRANI A KORONAVÍRUS-ESETEK SZÁMA.

Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere szerint Magyarországon január 1-je és május 1-je között várható az omikron okozta következő hullám. Az omikron miatt

A NAPI FERTŐZÉSEK SZÁMA ELÉRHETI, SŐT, MEGHALADHATJA A 13 EZRET, A NAPI KÓRHÁZI BETEGSZÁM 8-9 EZER, MÍG A NAPI HALÁLOZÁS A CSÚCSON KÖRÜLBELÜL 200 LEHET.

Kásler szerint abban az esetben lehetnek ezek a számok, ha az omikron mellett nem jön egy újabb mutáns, illetve nem tudjuk az átoltottságot ebben az időtartamban jelentősen növelni.

Valószínűleg több tízezer eset lesz Magyarországon. Az omikron nagyon fertőzőképes, kihasználja a legkisebb rést és azonnal fertőz. De ha megvan a 3 oltás, sokkal enyhébb lefolyású betegséget okoz, félnivalója igazán az oltatlanoknak van

– jelentette ki Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora a Kossuth Rádió reggeli műsorában.

Az oltatlanok miatt növekedni fog a kórházba kerülők száma, a súlyos eseteké, de arányaiban sokkalta alacsonyabb lesz ez, mint a korábbi hullámokban. Ez 100%-os biztonsággal nehezen megjósolható, de a külföldi adatok ezt jelzik előre – mondta.

Minél intenzívebb a maszkhasználat, annál biztosabb. A maszk levételekor az omikron nagyon gyorsan tud fertőzni. Az FFP2 maszk adja a legnagyobb védelmet, utána az orvosi maszk és ezután a textilmaszk.

Budapesten fordult elsőként a koronavírus-járvány görbéje az omikron miatt. A 4. hullám nem csengett le teljesen, mert az omikron megjelenése miatt emelkedni kezdett a görbe, elindítva az 5. hullámot. Vattay Gábor, az ELTE TTK Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék vezetője szerint az új esetek többségét már az omikron adja a fővárosban. Ez azt jelenti, hogy az omikron aránya egyre nagyobb.

Zacher Gábor az RTL Klub műsorában elmondta, egyelőre úgy tűnik, hogy az omikron nem okoz majd olyan súlyos megbetegedést, mint a delta variáns, mert ugyan a betegek száma jelentősen emelkedett az Egyesült Államokban, Izraelben, ahol az omikron terjed, de a súlyos betegek és a halottak száma nem emelkedett ugyanolyan arányban, mint a korábbi hullámok idején.

A toxikológus szakember akkor azt jósolta, hogy vízkereszt után (január 6., csütörtök) néhány nappal láthatjuk meg, hogy mit okoztak a szilveszteri összejövetelek, bulik a járvány dinamikájában, sejthetően ekkor látszik majd meg a fertőzöttek számában a megugrás.

Az omikron variáns átírta a karanténszabályokat

Szinte elkerülhetetlen a fertőzés az omikron variánssal, a terjedést szinte lehetetlen megakadályozni. A lefolyás viszont gyorsabb és sok esetben nem is jár munkaképesség-csökkenéssel. A kormány a nemzetközi példák alapján döntött a karanténszabályok változásáról – mondta a mai Kormányinfón Gulyás Gergely.

Az omikron korábbinál pozitívabb tulajdonsága, hogy gyorsabb lefolyású a vírus. Karanténkötelezettség hét napra csökken, öt nap után negatív teszttel lehet szabadulni.

Iskoláknál a felső tagozatnál bevált gyakorlatot kiterjesztik az alsó osztályokra. Ha osztálynál megbetegedés van, 5 napra csökken a karanténkötelezettség az oltatlanoknál.

A védettségi igazolvány az omikron-hullám alatt

A védettségi igazolvány február 15-től oltási igazolvánnyá alakul, az átesettség fogalma az omikron után mást fog jelenteni, mint előtte, csak az oltás jelent védettséget.

Nem kellenek új igazolványok, QR-kóddal ez ellenőrizhető. Február 15-től a három oltással rendelkezők és a 6 hónapon belül második oltottak lesznek csak védettek hivatalosan.

A magyar kórházak omikronra való felkészültsége

A kórházi kapacitások tekintetében jól állunk, a normál betegágyak közül 75%-a a szabad a normál ágyszámnak, 25% az, ahol covidos vagy covid-gyanús beteget ápolnak – mondta Gulyás Gergely.

8546 szabad ágy áll rendelkezésre. Szükség esetén ez a szám növelhető. A mostani, 6000-7000-es fertőzésszám dinamikus növekedésére számítanak.

Gulyás Gergely oltakozásra kérte a magyar embereket, összesen majdnem 10 millió felhasználható oltással rendelkezik Magyarország és meghosszabbítják az oltási akciót is.

Ezekben a magyar megyékben tombol most az omikron variáns

Az elmúlt egy hétben egyértelműen Budapesten és Pest megyében terjedt a legjobban a járvány, vélhetően itt a legmagasabb a gyorsabban terjedő omikron variáns részaránya is. A képzeletbeli negatív dobogó harmadik fokán Zala megye áll.

Hogyan fertőz az omikron variáns?

Bár a jelenlegi elfogadott szakvélemény az, hogy a variáns gyorsabban fertőz, de jobbára enyhébb megbetegedéseket okoz, mint elődei, Ravi Gupta, a Cambridge-i Gyógyító Immunológiai és Fertőzőbetegségek Intézet professzora: komoly aggodalomra ad okot, hogy az omikron nyomán megnőhet a megbetegedési és halálozási ráta.

Néhány héttel ezelőtt, mindössze pár esettel induló debütálása után napi 12 ezerre ugrott a briteknél az omikron-fertőzések száma, és ez csak a jéghegy csúcsa, mert a szakértők azt mondják, hogy jóval magasabb lehet az omikron-fertőzési adat.

Gupta professzor a Sky Newsnak nyilatkozva elmondta:

Nagyon nagy számú embert fog érinteni, mert olyan nagyon fertőző. Ez potenciálisan térdre kényszeríti az egészségügyi szolgálatot. Tehát nagyon kritikus helyzet elé nézünk.

EGYES KÍSÉRLETEIK ARRA UTALNAK, HOGY A VÍRUS VÁLTOZTATOTT AZON, AHOGY MEGFERTŐZI A SEJTJEINKET.

Úgy tűnik ez potenciálisan a mutációk eredménye, és előfordulhat, de ne vegyük biztosra, hogy a deltához képest más lett a profilja. De még ha kicsit gyengébb is, a hatalmas számú fertőzés miatt látunk majd olyan embereket, akik nagyon betegek lesznek – fogalmazott.

Az omikron variáns tünetei

Az omikron vírusvariáns által okozott megbetegedés tünetei mások lehetnek, mint amilyeneket a delta variáns okoz, írta az Independent. Sok esetben hasonlítanak az új mutáció tünetei a náthához, ezért nehéz azokat felismerni.

Az Egyesült Királyságban tavaly óta egy ZOE nevű appot használnak arra, hogy tárolják a koronavírusos esetekről a felhasználók által beküldött adatokat, amiket a King’s King's College szakembereinek segítségével elemeztek ki.

Tim Spector, a ZOE egyik szakértője elmondta, hogy a delta variáns okozta koronavírus-fertőzések fele is kimaradhatott a statisztikákból, mert a betegeknél nem jelentkeztek az olyan széles körben előforduló tünetek, mint a láz, a köhögés vagy az ízlelés és a szaglás elvesztése.

Az omikron tünetei jobban hasonlítanak azokhoz az enyhe tünetekhez, amelyeket beoltott delta-fertőzötteknél lehet tapasztalni, ezért a megfázáshoz hasonló jelekre is kell majd figyelni

- mondta Tim Spector.

Az Independent gyűjtésében szerepelnek a ZOE-ban beazonosított koronavírus-tünetek:

Fejfájás: ez az egyik legkorábbi tünet, gyakoribb, mint a köhögés, a láz vagy a szaglás elvesztése.

ez az egyik legkorábbi tünet, gyakoribb, mint a köhögés, a láz vagy a szaglás elvesztése. Orrfolyás : ez a második leggyakoribb tünet, a koronavírusos és szaglásvesztésről is beszámoló betegek közel 60 százaléka számolt be orrfolyásról.

: ez a második leggyakoribb tünet, a koronavírusos és szaglásvesztésről is beszámoló betegek közel 60 százaléka számolt be orrfolyásról. Tüsszentés: gyakori tünet a tüsszentés is, ez is lehet a covid tünete azoknál, akiket már beoltottak.

gyakori tünet a tüsszentés is, ez is lehet a covid tünete azoknál, akiket már beoltottak. Torokfájás: általában enyhe és legfeljebb öt napig tart.

általában enyhe és legfeljebb öt napig tart. Szaglásvesztés: A legerősebb jele a covidnak.

A legerősebb jele a covidnak. Tartós köhögés: általában száraz köhögés, amely általában néhány nappal a betegség után jelentkezik, és átlagosan négy-öt napig tart.

A gyerekeknél is súlyos tüneteket okozhat az omikron?

A gyermekek fokozott érintettsége már a delta hullám esetén is nyilvánvaló volt, azonban nagyon közeleg az omikron berobbanása - mondta Havasi Katalin, a Házi Gyermekorvosok Országos Érdekképviseleti és Szakmai Egyesületének elnöke a Portfolio megkeresésére.

Minél hamarabb, minél szélesebb körben, a házi gyermekorvosoknál és az oltópontokon is biztosítani kell a gyermekek védőoltását, mert az omikron hullám alatt a várható nagyszámú megbetegedések miatt egyre több gyerek lesz beteg, kerül majd kórházba, akár intenzív osztályra is. Akkor már sokkal nehezebb lesz az oltási programot kivitelezni – mondta a szakember, kiemelve:

AMERIKAI TAPASZTALAT, HOGY MINDEN KORÁBBI REKORDOT MEGDÖNT AZ OMIKRON MIATT KÓRHÁZBA KERÜLŐ GYERMEKEK SZÁMA. VANNAK ORSZÁGOK, AHOL A KÖZÖSSÉGBE JÁRÓ GYERMEKEK RENDSZERES ANTIGÉN TESZTELÉSE KERÜLT BEVEZETÉSRE, DE MEG KELL JEGYEZNI, HOGY AZ OMIKRON ESETSZÁM EXPONENCIÁLIS NÖVEKEDÉSÉT EZ SEM AKADÁLYOZTA MEG.

A védőoltás és a tesztelés mellett ezért fontos a maszk, a távolságtartás és a fertőtlenítés szabályainak betartása is.

Tudjuk, hogy az omikron sok országban nagyon gyors felfutást eredményezett, amely meghaladta az eddigi összes esetszámot még azokban az országokban is, ahol korlátozásokat vezettek be. Ha ezt el akarjuk kerülni, akkor valamennyi, jelenleg rendelkezésünkre álló védekezési módot alkalmaznunk kell. Javaslom az otthoni gyorstesztek alkalmazását, hogy minél hamarabb kiemelhető és izolálható legyen a fertőzött gyermek, hogy ne terjessze tovább a fertőzést – javasolt néhány otthon is megtehető dolgot Havasi Katalin.

AZ EGYESÜLETI ELNÖK AZ ÁLTALÁNOS EDZETTSÉGI ÁLLAPOT MEGTARTÁSÁRA MOST EGY IDEIG A SZABADTÉRI PROGRAMOKAT JAVASOLTA A BELTÉRIK HELYETT.

Az omikron terjedése a tüdőben

A Cambridge Institute of Therapeutic Immunology and Infectious Disease (CITIID) kutatóintézet tanulmányában arra a következtetésre jutott, hogy a vírus tüskefehérjéjének mutációi, amelyek képessé teszik arra, hogy kikerülje a szervezet védekező rendszerét, egyben tüdőbeli szaporodásának és súlyos megbetegítő képességének lehetőségeit is csökkentik.

Ezek a megfigyelések rávilágítanak arra, hogy az omikron az immunválasz megkerülését lehetővé tévő tulajdonságokért cserébe alkut kötött a szaporodást és a patogenitást befolyásoló tulajdonságok terén – áll a tanulmány kivonatában.

A kutatócsoport vezetője, Ravi Gupta elmondta: a látszólag kedvező eredmények ellenére további kihívásokra kell számítani. Kiemelte: munkájuk alapján megerősítést nyert, hogy az omikron képes hatékonyabban kikerülni a szervezet védvonalát, ugyanakkor a betegség lefolyásához köthető tulajdonságok valószínűsíthetően felhígultak valamelyest.

Az omikron terjedése a torokban

Újabb kutatások erősítették meg, hogy a koronavírus omikron-variánsa sokkal nagyobb valószínűséggel fertőzi meg a torkot mint a tüdőt – írta a Guardian. Mindez magyarázhatja azt is, hogy ez a variáns miért terjed sokkal hatékonyabban, de egyben miért lehet kevésbé halálos, mint a korábbi törzsek.

Egyre több a bizonyíték, hogy a koronavírus omikron-variánsa sokkal nagyobb valószínűséggel fertőzi meg a torkot mint a tüdőt, ami egyben magyarázhatja azt is, hogy ez a variáns miért terjed sokkal hatékonyabban, de egyben miért lehet kevésbé halálos, mint a korábbi törzsek.

Bár ezek az új kutatások, nem estek még át peer review ellenőrzésen, de eredményeik egymástól függetlenül mutattak ugyanabba az irányba. Az University College London virológusa, Deenan Pillay arról beszélt a lapnak, hogy az omikron abban különbözik a korábbi variánsoktól, hogy más típusú sejteket támad meg, és ezek a sejtek a felső légutakban, azaz a torokban vannak. Emiatt több sejtet tud megfertőzni, és könnyebben is terjedhet, ugyanakkor kevésbé veszélyes az emberi egészségre, mint a tüdőt támadó variánsok.

A liverpooli Molekuláris Virológiai Kutatóközpont egereken végzett megfigyelések során találta azt, hogy az omikron kevésbé károsította az állatok tüdejét, kevésbé súlyos tüneteik voltak, ráadásul gyorsabban fel is gyógyultak, mint más törzsek esetében.

A kutatók ugyanakkor felhívták a figyelmet, hogy az első jelek ugyan kedvezők, de nem szabad felhagyni a védekezéssel, mert az omikron még így is veszélyes lehet azokra, akik rosszabb egészségi állapotban vannak.

Milyen kezelések hatásosak az omikron ellen?

A WHO szerint a szteroidok és az IL6 receptor blokkolókként ismert gyógyszerek, amelyek elnyomhatják az immunrendszer káros túlreagálását, továbbra is hatékonyak lesznek a súlyos Covid-betegségben szenvedő betegek kezelésében. A vírussal közvetlenül küzdő kezelések értékelés jelenleg folyamatban van. A Merck & Co. és a Pfizer gyártóknak az a várakozása, hogy a Covid-elleni tablettáik hatásosak lesznek az omikron általi megbetegedés kezelésében.

A Gilead Sciences ugyanezt nyilatkozta az antivirális infúziós remdesivirről. Nagyobb aggodalomra adnak okot az antitesteken alapuló kezelések, mivel azok a tüskefehérjét célozzák meg. A Regeneron Pharmaceuticals nemrég azt közölte, hogy a saját antitest-kezelését teszteli, miután vannak arra utaló jelek, hogy az kevésbé lehet hatékony, viszont a GlaxoSmithKline antitest-kezelése hatékonynak tűnik az omikron variáns ellen a tesztelések korai fázisában.

Jó az antigén gyorsteszt az omikron ellen?

A Reuters beszámolója szerint német egészségügyi miniszter, Karl Lauterbach az ARD televíziós csatorna műsorában kijelentette:

Nem tudjuk pontosan, hogy ezek az antigén gyorstesztek mennyire működnek jól az omikron esetében.

Hozzátette, a kérdést tanulmányozó kutatásnak a következő pár hétben lesz eredménye. Világos volt, hogy az alternatíva, hogy egyáltalán nem használják a gyorsteszteket, messze túl kockázatos lett volna – mondta Lauterbach.

A miniszter szerint Németországnak újra be kellene indítania az oltási kampányát, hogy felvegyék a harcot az omikronnal szemben, és ha szükséges, a variáns elleni speciális vakcinát biztosítsanak.

A Gizmodo számolt be arról, hogy az FDA, vagyis az amerikai gyógyszerfelügyelet vizsgálatai alapján az antigén gyorstesztek egy része kevésbé lehet érzékeny az omikronra, ezért nagyobb eséllyel lehet tévesen negatív az eredmény.

AZ ANTIGÉN-GYORSTESZTEK AKKOR IS NEGATÍV EREDMÉNY MUTATHATNAK, HA A BETEGNÉL AZ OMIKRON MÁR TÜNETEKET IS PRODUKÁL.

Korábban az FDA azt közölte, hogy a gyorstesztek pontossága nem változott az omikronnal, az elmúlt hetekben azonban egy, a korábbitól eltérő eljárással is tesztelték ezeket, és úgy tűnik, mégis érdemes fenntartásokkal kezelni a gyorstesztek által adott eredményt. Jelenleg is vizsgálják, hogy valójában milyen arányban tévedhet a teszt. Ettől függetlenül a hatóság továbbra is javasolja használatukat.

Ha valaki a fertőzés tüneteit észleli magán, de az antigén gyorsteszt negatív eredményt mutat, akkor érdemes egy PCR-tesztet is elvégeznie, hogy kiderüljön, a gyorsteszt eredménye mennyire volt félrevezető - tették hozzá.

Az omikron variáns szuperképességekkel bír

Dobson Szabolcs szakgyógyszerész nemrég egy érdekes kutatás eredményét osztotta meg Facebook-csoportjában. A New England Journal of Medicine portálon megjelent kutatás összefoglalója szerint az omikron variáns ellen a Pfizer-BioNTech vakcina két dózisa nem mutat neutralizációs hatást (5 hónappal a beadást követően).

Kedvező hír viszont, hogy az emlékeztető oltás (vagyis a harmadik adag vakcina beadása) utáni mintákban a második oltás utánihoz képest a semlegesítő aktivitás 100-szor nagyobb volt, bár még mindig alacsonyabb, mint a delta variáns ellen.

Dobson Szabolcs a kutatás adataival kapcsolatban arra hívja fel a figyelmet, hogy ez nem klinikai, hanem laborvizsgálat, de alátámasztja az emlékeztető oltások fontosságát az omikron hullám elleni felkészülésben.

Az omikron variánssal kapcsolatban már korábban is érkeztek arról hírek, hogy két oltás nem ad megfelelő védelmet ellene, szükség van az emlékeztető oltás felvételére. Az új variáns gyors terjedése tehát részben annak is köszönhető, hogy a jelek szerint magas az immunelkerülési képessége.

Milyen vakcinák hatékonyak az omikronnal szemben?

Izraeli kutatók közölték, hogy a Pfizer/BioNTech koronavírus-vakcina három adagja jelentős védelmet nyújt az omikron variáns ellen, írta a Reuters.

A Sheba Medical Center és az Egészségügyi Minisztérium Központi Virológiai Laboratóriuma által végzett vizsgálatban 20 olyan személy vérét hasonlították össze, akik 5-6 hónappal korábban két oltásadagot kaptak, és ugyanennyi olyan személyét, akik egy hónappal korábban kaptak emlékeztetőt.

Azok az emberek, akik 5-6 hónappal ezelőtt kapták a második adagot, nem rendelkeznek semlegesítő képességgel az omikron ellen, míg a delta variáns ellen igen

- mondta Gili Regev-Yochay, a Sheba fertőző betegségek osztályának igazgatója az újságíróknak.

A jó hír az, hogy az emlékeztető adaggal ez körülbelül százszorosára nő. Jelentős védelmet nyújt az emlékeztető adag. Ez alacsonyabb, mint a delta elleni semlegesítő képesség, körülbelül négyszer alacsonyabb - mondta.

Az izraeli csapat elmondta, hogy ők a valódi vírussal dolgoztak, míg a cégek egy úgynevezett álvírust használtak, amelyet biotechnológiailag úgy alakítottak ki, hogy az omikron jellegzetes mutációival rendelkezzen.

Amerikai kutatások szerint mind a három engedélyezett vakcina (Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson) kevésbé hatékony a koronavírus omikron variánsával szemben a laboratóriumi tesztek alapján, de egy emlékeztető oltás visszaépíti a védelem egy jelentős részét – számolt be az eredményekről a Reuters.

A két, illetve egydózisú vakcinák esetében a kutatók alacsony vagy hiányzó antitest-neutralizáló hatást állapítottak meg a variánssal szemben, azonban az emlékeztető oltást is kapók vére már megfelelő védelmet mutat az omikronnal szemben.

Ez a kutatás is megerősítette, hogy az omikron sokkal fertőzőképesebb, mint az eddigi mutációk, a delta variánsnál például kétszer gyorsabban fertőz.

A kutatások összhangban vannak más, nemrég megjelent eredményekkel. Oxfordi kutatók például azt állapították meg, hogy két dózis a Pfizer vagy az AstraZeneca vancinájából nem ad elegendő neutralizáló antitestet az új variánssal szemben.

Támad az omikron – Milyen hatása lehet az ismétlő oltásoknak?

Gyengíthetik az immunrendszert és kifáraszthatják az embereket a négy havonta megismételt megerősítő oltások amellett, hogy nem is kivitelezhetők – figyelmeztetett az Európai Gyógyszerügynökség (EMA).

Az ügynökség azt is közölte, hogy legkorábban áprilisban hagyhat jóvá specifikus vírusvariáns elleni vakcinát, mivel a folyamat 3-4 hónapig tart. A Pfizer a napokban közölte, hogy márciusra készen lehet az omikron variáns elleni oltása.

Az omikron vethet véget a koronavírus-járványnak?

Először Dél-Afrikában azonosították a koronavírus omikron variánsát, ezért hónapok óta kiemelt figyelem övezi az ország egészségügyi tapasztalatait. Előző hét pénteken tették közzé a legfrissebb kutatást, mely szerint a dél-afrikai kórházakban megfertőződöttek esetében a korábbinál enyhébb tüneteket okoz az omikron, ha pedig ez a tendencia folytatódik, akkor előbb-utóbb elválhat egymástól a regisztrált esetszám és a halálos áldozatok száma – írta a Bloomberg.

EZ PEDIG A JÁRVÁNY VÉGÉNEK ELŐJELE LEHET.

A friss tanulmány szerint az omikronnal fertőzött betegek mindössze 4,5%-a halt meg a kórházba kerülés után, ami jelentősen elmarad a korábbi hullámok 21%-os arányától. Emellett lényegesen kevesebb ember szorult intenzív ápolásra, így a kórházak terhelése is alacsonyabb.

Az omikron variáns ugyan sok embert fog immunizálni, de ennek nem szabad előre örülni.

A biztató hírek közepette sem szabad ugyanis elfelejteni, hogy az omikron okozta következő hullám(ok) lehetnek nagyon súlyosak, akár súlyosabbak, mint a delta hullámok. Az omikron hiába okoz kevésbé súlyos megbetegedést: az extrém terjedőképessége miatt a fertőzésarányos kórházi kezeltek attól még sokan lesznek viszonylag rövid idő alatt, ráadásul a meredek felfutás miatt egyszerre sokan kerülhetnek kórházba, azaz hirtelen nőhet a terhelés az egészségügyi rendszeren.

Az omikron miatti egyre gyorsabb esetszám-emelkedés gyorsabb lezajlást is eredményez, másrészt az omikron tényleg hatékonyabban és szélesebb körben immunizálja majd a társadalmat. A kérdés csak az: milyen áron?

Ha az omikron miatt ismét összeomlás szélére kerül az egészségügyi rendszer, akkor végeredményben az omikron-hullám sem hozott előrelépést a deltához képest (legalábbis rövid távon, a nagyobb átfertőződés ugyanis az immunitáson keresztül hosszú távon mégiscsak segítheti a járvány elleni védekezést).

Az omikron megjelenésének és gyors elterjedésének mintájára bármikor megjelenhet egy új variáns, amely cseppet sem lesz ennyire kegyes, ráadásul az omikron okozta magas esetszámok több lehetőséget adnak a vírusnak a mutálódásra.

Így tehát egyelőre csak remény azon állítás, hogy az omikron elhozza a járvány végét – de az is biztos, hogy a koronavírus megjelenése óta eddig még egyszer sem voltunk ennyire kedvező helyzetben, hiszen nemcsak a mi fegyverzetünk lett sokkal fejlettebb, de most végre az ellenfél is gyengült.

