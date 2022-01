A legdurvább járványgócok Magyarországon: sosem volt még ekkora hullám Budapesten, jönnek fel egyes megyék is

Soha nem regisztráltak még annyi új koronavírus-fertőzöttet Budapesten, mint az elmúlt héten: a 14 ezres heti esetszámmal a harmadik hullámban látott eddigi rekord is megdőlt. Bár az omikron variáns a fővárosban robbant be először, és továbbra is itt regisztrálják a legtöbb új fertőzöttet, számos, főleg dunántúli megye is rohamléptekben zárkózik fel Budapesthez.

Az elmúlt hetekben egyértelműen Budapest volt az omikron vírusvariáns miatt kirobbant ötödik járványhullám kiemelkedő gócpontja, és most hétvégén is itt regisztrálták népességarányosan a legtöbb új fertőzöttet. A fővárosban regisztrált elmúlt heti 14 078 új fertőzés új rekordot jelent a harmadik járványhullám márciusi, 11 748 fős előző csúcsával szemben. Valószínűsíthető, hogy a nagyobb népsűrűség és a gazdasági aktivitás okozza a vírusvariáns gyorsabb terjedését.

A földrajzi különbségek továbbra is nagyok, hiszen Budapesten csaknem négyszer annyi a népességarányos új fertőzés (százezer főre vetítve heti 803), mint a most legkevésbé érintett Borsod-Abaúj-Zemplén megyében (204). Más megyék azonban szép fokozatosan felzárkózóban vannak a fővároshoz. Szokásos heti népességarányos új fertőzéseket mutató térképünkön egyre sötétebbek Pest megye mellett a dunántúli megyék is. Budapest (803) és Pest megye (729) után Győr-Moson-Sopron (613), Zala (601) és Vas (596) megyékben a legmagasabb az új fertőzöttek száma 100 ezer főre vetítve.

Budapesten kívül az ötödik járványhullám esetszámai még sehol sem érték el a harmadik járványhullám csúcsát, de már minden megyében látjuk a fordulatot. A tavaszi rekordhoz a legközelebb Pest megye áll, amely erőteljesen közelíti a 10 ezer feletti heti esetszámot jelentő márciusi csúcsot, és például a negyedik hullámot már szintén túlszárnyalta.

Az elmúlt egy hét hazai több mint 9000 fős országos esetszáma lényegében megfelelt a december 6. és 13. közötti hét esetszámának. A delta variáns okozta negyedik hullám lecsengő szakasza és az omikron variáns által okozott ötödik hullám felívelő szakasza között jól látható azonban a földrajzi eltérés. Az öt héttel ezelőttihez képest Budapesten és öt dunántúli megyében jelentősen megugrott az új fertőzöttek száma, Zala és Komárom-Esztergom megyében lényegében megfelel az akkorinak, a többi, főleg alföldi és észak-kelet-magyarországi megyében azonban egyelőre kevésbé tarol az új hullám, mint december elején az előző.

Nézzük most az elmúlt egy hét friss fejleményeit: az abszolút (népességarányos) számokat a térképen már láthattuk, alábbi ábránk pedig az előző, január 3. és 10. közötti héthez képest regisztrált változásokat mutatja. Vas és Zala megye mellett Csongrád-Csanád megyében ugrott meg leginkább az új fertőzöttek száma az elmúlt héten, és az országos átlaghoz képest Heves megye is nagyobb növekedést produkált. Bár a főváros után a Dunántúlon van tehát a legtöbb új fertőzött, a növekedési ütem alapján már egyes Dunától keletre fekvő megyékben is gyorsulni kezdett a járvány terjedése. Budapesten pedig lassult az új esetszámok növekedése (+36% az előző héthez képest), még ha itt is található jelenleg népességarányosan számítva is a legtöbb új fertőzött.

Idősorosan ábrázoljuk a változásokat a legfertőzöttebb közép-magyarországi és dunántúli megyék adatai alapján az alábbi ábrán, hozzátéve szemléltetésképpen az új hullámban a legkevésbé érintett Borsod-Abaúj-Zemplén megye adatát is, ahol egyelőre csak enyhe emelkedés látható az esetszámokban. Mint általában a külföldről érkező járványok kezdetén, a földrajzi különbségek most is erősek, idővel azonban ezek csökkenhetnek, ahogy az országon belüli társadalmi érintkezések nyomán a vírusvariáns kevésbé fertőzött régiókban is utat talál magának.

Egyelőre még mindig keveset tudunk arról, hogy az omikron variáns milyen súlyosságú járványt okoz egy országban. Önmagában enyhébb megbetegedéssel jár a társainál, de mivel a gyors terjedése miatt többen kapják el, társadalmi szinten akár súlyosabb járványt is okozhat. A magyarországi adatokon egyelőre annyi látható csak, hogy a múlt pénteki 2611 fős mélyponthoz képest 29 fővel (0,7%-kal) nőtt a kórházi ápoltak száma, de ennek adminisztratív okai is lehetnek, miközben lélegeztetőgépen 228-an vannak, ami 6%-kal kevesebb a péntekinél.

Megnéztük ezért, hogy alakult a megelőző 14 napban hivatalosan megfertőzöttek arányában a kórházban vagy lélegeztetőgépen lévők száma, de egyelőre csak az a típusú csökkenés látható egyértelmű trendként az elmúlt hetekre visszatekintve, ami minden járványhullám kezdetén természetes (hiszen az előző hullám miatt már kevesebben, az új hullám miatt még kevesebben vannak a súlyos betegek). Az elmúlt napokban bekövetkezett szakadás ebben még bőven lehet átmeneti is, talán csak adminisztratív okkal magyarázható (pl. a hétvégén kevesebb kórházelhagyást regisztráltak). A következő hetekben valószínűleg többet mutatnak erről is a statisztikák.

