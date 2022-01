Még a legjobb esetben is 2023 közepéig eltarthat a gáz- és árampiaci őrület, de akár 2030-ig is elhúzódhat

A tartósan magas gázárak a legjobb esetben is kitartanak 2023 közepéig, de még hosszú távon, 2030-ig sem várható a gázpiaci helyzet jelentős javulása. Így lehet, hogy az árampiaci őrület is elhúzódik addig.

Az elmúlt év második felére alaposan rányomta bélyegét az energiaárak robbanásszerű emelkedése. Számos körülmény egybeesése – a COVID-lezárások utáni gazdasági fellendülés, a kedvezőtlen időjárási viszonyok, majd a fűtési szezon beindulása és a gázkitermelés zavarai – oda vezetett, hogy az európai gáz- és áramárak korábban soha nem látott szintre ugrottak. Kis késéssel ugyan, de reagált az Európai Bizottság és a tagállamok, viszont – reálisan nézve – igencsak kevés eszköz áll rendelkezésükre a helyzet kezeléséhez. A megújuló energiaforrások rohamos terjedése ellenére

Európa továbbra is komolyan függ a fosszilis erőforrásoktól, beleértve az orosz földgázt és ezt se rövid, se középtávon nem lehet figyelmen kívül hagyni.

A fentiek tükrében mi várható idén és 2023-ban az energiapiacokon? Az energiapiaci válság kirobbanása után eleinte az volt az uralkodó nézet, hogy 2022 áprilisára, a fűtési szezon végével visszatérnek a korábbi alacsony gázárak.

Mostanra azonban sokkal reálisabbnak látszik, hogy az áringadozások mértéke ugyan csökkenhet, de a tartósan magas árak a legjobb esetben is 2023 közepéig kitartanak.

Az egyik jelentős keresleti tényező az európai gáztározók töltöttségi szintje, amely tavaszig olyan alacsony, 10-20%-os szintre csökkenhet, hogy a visszatöltésből származó gázpiaci kereslet továbbra is magasan tartja majd a nagykereskedelmi és emiatt a lakossági gázárakat is.

A másik tényező az időjárás, amely 2021-ben jelentősen visszafogta a szél- és vízerőművek termelését. Amennyiben ez a trend idén is folytatódik és az időjárás kedvezőtlenül alakul (rendkívüli hideg, szélcsend), az európai áramszolgáltatók továbbra is rá lesznek utalva a magas költséggel üzemelő szén- és gázerőművekre.

A harmadik tényező, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni, a gáz iránti növekvő globális kereslet. 2021-ben Kína gázfogyasztása 16%-al volt magasabb, mint egy évvel korábban és ez a trend a jövőben is folytatódni látszik, ahogy egyre több szénerőművet váltanak ki gázzal. Emiatt a kínai LNG (cseppfolyós gáz) és földgázimport 2010 óta folyamatosan növekszik és ezzel a kitermelői kapacitások növekedése egyszerűen alig tud lépést tartani. Hasonló trend érvényesül Ázsia többi országában is, pl. Japánban, amely a világ második legnagyobb LNG importőre, illetve Dél-Koreában és Indiában.

Az európai gázpiaci kínálat szűkösségén még az ÉszakiÁramlat2 beüzemelése sem változtatna érdemlegesen, amit egyébként is csak 2022. június-júliusában engedélyezhet leghamarabb a német felügyeleti szerv.

Oroszországnak egyébként is érdeke magasan tartani a gázpiaci árakat (a Gazprom 2021-re rekordmagas nyereséget jelentett), másrészt geopolitikai érdekei érvényesítéséhez is jól jön a gázszállítások korlátozásának vagy felfüggesztésének réme. Ezzel elsősorban Németországot tudja sakkban tartani, amely az atomreaktorainak 2022-es kivezetése után egyre jobban rá van utalva az orosz gázra és ahol az orosz gáz egymásnak ugrasztja a koalíciós kormány pártjait.

Az EU-s gázimport 26-27%-át fedezik normális esetben az amerikai LNG szállítmányok és sokan ezek növelésében látták a megoldást. A tavalyi év közepén azonban az amerikai LNG tankereket egyszerűen Ázsia felé fordították – annál az oknál fogva, hogy ott jóval magasabb árat kaptak szállítmányukért. Csak 2021 végére emelkedett számottevően az Európába irányuló amerikai LNG export. A várakozások alapján az amerikai gázkitermelés a jövőben tovább emelkedik és a hazai fogyasztás egyidejű mérséklésével egyre több gázt tudnak majd exportálni. Oroszország és Katar is a kitermelői kapacitások bővítésén dolgozik.

Azonban még hosszú távon, 2030-ig sem várható a gázpiaci helyzet jelentős javulása.

Nagy a valószínűsége, hogy a gázipari befektetések és a gázkitermelés növekedése nem fog tudni lépést tartani a globális, elsősorban Ázsiából eredő kereslettel. A fosszilis erőforrások feltárásába való befektetés már ma is súlyos stigmát jelent az energiacégeknek, amin alig segít, hogy az Európai Bizottság „fenntartható” címkét adna, bizonyos megkötésekkel, a gáz- és atomerőműveknek. Az északi-tengeri, a holland és a norvég gázmezők fokozatos kimerülésével Európa még jobban rászorul az orosz, amerikai és közel-keleti gázszállítmányokra és ebben a helyzetben aligha várható egyhamar az árak számottevő csökkenése.

Bár Európa majd minden országa továbbra is támogatja az új nap- és szélerőművek telepítését, a megújuló energiaforrások időszakos jellege miatt továbbra is nagy szükség lesz az atom- és fosszilis erőművekre. Másrészt, piaci elemzők várakozása alapján továbbra is a gáz ára lesz a meghatározó faktor az európai árampiacon (akár a kereskedési napok 60-80%-án), vagyis sem a lakosság, sem a vállalatok nem részesülhetnek egyhamar és széles közben a megújuló erőforrások jelentette árelőnyből. Ez pedig azt jelenti, hogy rossz esetben akár az évtized végéig folytatódhat az árampiaci őrület.

A cikk kizárólag a szerző magánvéleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával.

Ha hozzászólna a témához, küldje el meglátásait a velemeny@portfolio.hu címre. A Portfolio Vélemény rovata az On The Other Hand. A rovatról itt írtunk, a megjelent cikkek pedig itt olvashatók.

Címlapkép: Oliver Bunic/Bloomberg via Getty Images