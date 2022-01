Jocó bácsi: "A minőségi oktatást felejtsük el, jelenleg örülünk, ha egyáltalán tanítani tudunk"

Nehéz helyzet alakul ki egyre több iskolában, gimnáziumban a koronavírus miatt, erről tett közzé posztot a Facebookon Balatoni József "Jocó bácsi".

"A tegnapi napomat este egy Covid intézkedéssel zártam, a mait pedig egy újabbal kezdtem.Végeláthatatlannak tűnik ez a folyamat, de tényleg. Épphogy szabadulnak a karanténból az ott lévők, néhány nyugodt iskolai nap, aztán megint mennek vissza. És ez megy január eleje óta nagyon durván" - írja Jocó bácsi, hozzátéve, hogy más intézményekben is hasonló a helyzet:

"De azért a hétvégén összeeresztettük őket az Educatio-n, most hétvégén meg a központi felvételin fogjuk... Hátha ott, ahol még esetleg nem ilyen fejetlen a helyzet, majd ott is az lesz. Mert ugye ennek lennie kell, úgy kell tenni, mintha minden rendben lenne".

A minőségi oktatást felejtsük el, jelenleg örülünk, ha egyáltalán tanítani tudunk.

"Már aki még van, mert ahogy hallom, a kollégák is sorra fertőződnek meg.Csodás nap, csodás időszak.Nem, nem tudom a megoldást. És nem, nem adtam el magam, hogy ezt mondjam. Tényleg ez van most. Statisztika ide vagy oda. A valóság néha mást mutat" - fejezte be sorait az ismert történelemtanár.

Az Eduline egy héttel ezelőtt úgy értesült, hogy nagyot ugrott a koronavírus-fertőzöttek száma több általános és középiskolában.Van olyan budapesti gimnázium, ahol a következő két hétben csak online tanítanak majd, máshol több mint ötven diák és tanár tesztje lett pozitív a múlt héten. A januárra-februárra tervezett nyílt napok szinte mindenhol elmaradnak.