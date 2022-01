Kimondta Erdogan: kihátráltak az amerikaiak egy fontos dél-kelet-európai gázvezeték mögül

Osztottak-szoroztak az amerikaiak és végül nem jött ki a matek, ezért kihátráltak az amerikaiak az EastMed gázvezeték tervei mögül, amely izraeli és ciprusi vizek felől Görögországba és Olaszországba szállított volna gázt évi 10 milliárd köbméter kapacitással a Földközi-tenger alatt – jelezte a Reuters tudósítása szerint keddi albániai látogatásán egy nyilatkozatában a török elnök.

A hírügynökség előtte pár nappal már megtudta a Biden-adminisztráció felől, hogy 180 fokos fordulattal tényleg kihátráltak a projekt mögül gazdaságossági és környezetvédelmi okok miatt. Hozzá kell persze tenni, hogy a vezeték megépítését sok térségi geopolitikai feszültség is terhelte, hiszen Törökország nem ismeri el például Ciprust, és igen rossz viszonyban van Izraellel, márpedig Recep Tayyip Erdogan most is és régóta hangoztatja, hogy az 1900 km-es EastMed vezeték (ami az orosz gáz alternatívája lenne a dél-keleti térségben) nem épülhet meg török támogatás nélkül.

Címlapkép forrása: Getty Images