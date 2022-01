Pocsékolják a vizet a gazdagok, kemény lépésre szánta rá magát a Los Angeles-i vízellátó

Nem szeretnek spórolni a vízzel a Santa Monica-hegység lábánál húzódó vagyonosabb körzetek, így aztán kénytelen keményebb eszközökhöz nyúlni a vízszolgáltató, a területet ugyanis évek óta komoly szárazság sújtja.

A Bloomberg beszámolója szerint a Los Angeles északi részén található Las Virgenes városi vízellátó körzet abban bízik, hogy sikerül visszaszorítani a túlzott vízfelhasználást azzal, hogy könnyebben büntethetőek lesznek azok a háztartások, amelyek meghaladják a számukra allokált vízmennyiséget, mindezek mellett még korlátozhatják is a vízelérést a visszaeső „bűnös” otthonok esetében.

Mondani se kell, nem a szegényebb háztartások vízfogyasztásával van gond, hanem a környéken élő vagyonosabb emberek otthonaival, ahol a vízfelhasználás nagy része a kertre és a medencékre megy el a vízszolgáltató szerint.

A vízkészlethiány, illetve annak alacsony szintje egész Kaliforniában gondot jelent, az államban mindenhol igyekeznek arra biztatni az embereket, hogy használjanak kevesebb vizet, de sokszor ezt csak büntetések kiszabásával tudják ösztönözni.

Az intézkedésekre szükség van, mivel Kalifornia rendesen megérzi a bőrén a klímaváltozást. Az utóbbi évtizedben többször is nagy szárazság pusztított a területen, emiatt több jelentősebb erdőtűz is kialakult az államban. Bár a mostani téli viharok valamelyest enyhítettek a vízhiányon, az állam nagy részét továbbra is jelentős szárazság uralja.

Júliusban az állam demokrata kormányzója Gavin Newsom arra kérte a lakosságot, hogy önkéntesen csökkentsék vízfelhasználásukat 15%-kal, de novemberrel bezárólag mindössze 6%-kal esett vissza a fogyasztás. Az állami vízügyi igazgatóság a múlt hónapban egy sor enyhe korlátozást vezetett be, például vihar után két napot kell várni a pázsit öntözésére. Az év későbbi szakaszában viszont jelentősebb lépéseket is tehet, ha az aszály fokozódik.

Visszatérve Las Virgenesre, itt nem sokat ért a lakosságnak szóló felhívás: augusztusban és szeptemberben tovább nőtt a vízfogyasztás, az itteni lakosok tavaly jelentősen túllépték a vízfogyasztási keretüket. Az itteni szolgáltató elmondása szerint a vagyonosabbak hajlandóak magasabb vízszámlát is kifizetni, ha ezzel zölden tudják tartani a pázsitot és a medencét is fel tudják tölteni. Az igazi kihívás így az, hogyan lehetne meggyőzni ezeket a háztartásokat a mérsékelt fogyasztásra, amikor a pénz náluk nem kérdés – tette hozzá.

Az vízügynökség most egy fejlettebb vízmérő rendszert telepít, amely valós időben mutatja az ügyfeleknek, hogy mennyi vizet használnak fel. Úgy tervezték, hogy segítsen az embereknek észrevenni, ha túllépik a határértéket, és esetleg módosítani kell vízfelhasználásukat, ahelyett, hogy megvárnák, amíg a havi számla megérkezik, és rájönnek, hogy túlfogyasztásuk volt.

A most bevezetésre kerülő szabályok értelmében ettől a hónaptól kezdve az ügyfelek pénzbírságra számíthatnak, ha 150%-kal túllépik a havi vízköltségvetésüket. Korábban a bírságküszöb 200%-nál volt megállapítva, és a kerület fogyasztóinak mintegy 15%-át bírságolták meg.

De nem a pénzbírság a legkeményebb büntetés: a háromszor megbírságolt háztartásoknál ugyanis áramláskorlátozót helyezhetnek el a vízrendszeren, ami lelassítja a csapokból vagy tömlőkből kifolyó mennyiséget.

Korábban a kerület öt bírság után hozhatott ilyen korlátozást, de soha nem alkalmazta még eddig.

A gazdagabb kaliforniaiak a legutóbbi szárazság idején nem takarékoskodtak annyit a vízzel, mint mások, még akkor sem, amikor az állam ezt írta elő – mondta Mehdi Nemati, a Riverside-i Kaliforniai Egyetem adjunktusa. Elmondása szerit Las Virgenes fejlett mérési módszere, a bírságok és az áramláskorlátozók bevezetése kiemelkedik az állam több mint 400 közepes és nagy vízügyi ügynökségének intézkedései közül.

Csupán néhány tucat körzet rendelkezik fejlett mérőrendszerrel, mert drága a telepítésük, és kevesen alkalmaznak büntetést a túlzott vizet használó lakosokkal szemben. Ehelyett sok körzet megnöveli a víz árát, mivel az ügyfelek többet fogyasztanak. Ez a módszer valamelyest visszaszorítja a vízfogyasztást, de a vagyonos embereknél kevésbé hatékony – tette hozzá, kitérve arra is, hogy Las Virgenes bátor, ha valóban meglépi a vízfolyás-korlátozást, mivel biztosra vehető, hogy beperlik a vízügynökséget a fogyasztók ezért.

