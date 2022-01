Sosem látott járvány felé tart Magyarország, új rekordok születtek a legnagyobb gócpontokon

Fokozatosan zárul az olló a főváros és a vidék között a koronavírus-járvány ötödik hullámában: az elmúlt napokban már nem Budapesten regisztrálták népességarányosan a legtöbb új fertőzöttet, és az előző járványhullámok rekordját Budapest után Pest és Győr-Moson-Sopron megye is megdöntötte.

Az elmúlt hetekben egyértelműen Budapest volt az omikron vírusvariáns miatt kirobbant ötödik járványhullám kiemelkedő gócpontja, és még a hétvégén is itt regisztrálták népességarányosan a legtöbb új fertőzöttet. Ez volt egyedül az a hely, ahol a korábbi hullámok rekordját is megdöntötte a járvány.

Ez a földrajzi reláció egyre inkább változóban van, egyre inkább „felfejlődnek” ugyanis a fővároshoz a megyék:

az elmúlt 7 napban Pest megyében 100 ezer főre vetítve már csaknem annyi új fertőzöttet regisztráltak, mint a fővárosban, és jönnek fel más megyék is.

Szokásos térképünkön jól látható, hogy az omikron variáns a dunántúli megyékben támad Közép-Magyarország után a legnagyobb erővel, a nyugat-magyarországi megyék ugyanis napról napra sötétednek az ábrán, a legnagyobb ütemben pedig ezek közül – ahogy a fenti ábrán is látható - Győr-Moson-Sopronban emelkedik az esetszám.

Mivel egyre közelebb kerülnek a megyék a fővároshoz, ezért megnéztük az elmúlt két nap esetszámait is, és az látható, hogy a tegnapi adatközlésben Pest, Zala és Komárom-Esztergom, ma pedig Pest megy előzte meg a fővárost. Ettől persze még előfordulhat, hogy ezen a héten még Budapest kerül az első helyre, de a közeljövőben tartósabb jelleggel is megelőzhetik egyes megyék.

Az e heti adatok egyik legnagyobb meglepetése, hogy

míg korábban a budapesti fertőzéses adatok a tetőzésre utaltak, addig mostanra a lassulás megállt.

A "szabályos" járványlefutástól való eltérés, illetve a látens fertőzések bizonytalanul nagy aránya egyelőre lehetetlenné teszi az előrejelzést a tekintetben, hogy mikor érheti el a csúcsát a fővárosi járványhullám - mondta a Portfolionak az adatokat értékelve Vattay Gábor, az ELTE járványügyi modellezéssel is foglalkozó fizikusa. Az alábbi ábrán látható, hogy a fővárosi esetszám heti növekedési ütemének apadása megállt, így már nem prognosztizálni, hogy mikor érjük el, hogy heti alapon ne legyen növekedés.

Ugyanakkor a szakértő úgy véli, a fővárosi friss adatok csak átmeneti megtorpanást jelenthetnek a lassuló trendben. Ebben irányadónak a New York-i járványlefutást tartja, ami alapján nálunk is legfeljebb 30 napig tarthat a felmenetel a december 26-i kezdet után. Ezért most maximum egy hét lehet a csúcsig Budapesten is, mondja Vattay, aki hozzáteszi: a friss adatok előtt 2-3 nap is elképzelhető volt, ez most kissé kitolódott.

Úgy zajlik tehát a vidéki felzárkózás, hogy ráadásul Budapesten is gyorsult a járvány, a legfertőzöttebb megyék között azonban ennél Győr-Moson-Sopron és Pest megyében is dinamikusabb már a növekedés, jelezve az említett vidéki felzárkózást.

További újdonságnak nevezhető, hogy Budapest után Pest megyében és Győr-Moson-Sopron megyében is megdöntötte eddigi rekordját a napi esetszám. Az egyes megyékben most az alábbi a helyzet:

Minden eddigi hullám csúcsát felülmúlta : Budapest, Pest megye, Győr-Moson-Sopron megye.

: Budapest, Pest megye, Győr-Moson-Sopron megye. A negyedik hullám csúcsát már felülmúlta, de a harmadikét még nem : Somogy megye.

: Somogy megye. A harmadik hullám csúcsát már felülmúlta, de a negyedikét még nem : Zala megye.

: Zala megye. Sem a harmadik, sem a negyedik hullám csúcsát nem érte még el: Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém, Vas, Baranya, Tolna, Borsod-Abaúj, Heves, Nógrád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád.

Egyelőre még mindig keveset tudunk arról, hogy az omikron variáns milyen súlyosságú járványt okoz egy országban. Önmagában enyhébb megbetegedéssel jár a társainál, de mivel a gyors terjedése miatt többen kapják el, társadalmi szinten akár súlyosabb járványt is okozhat. A magyarországi adatok egyelőre biztatók: még csak annyi látható, hogy a múlt pénteki 2611 fős mélyponthoz képest 34 fővel (1,3%-kal) nőtt a kórházi ápoltak száma, de például keddről szerdára 44 fővel csökkent, miközben lélegeztetőgépen 208-an vannak, ami 14%-kal kevesebb a péntekinél.

Megnéztük, hogy alakult a megelőző 14 napban hivatalosan megfertőzöttek arányában a kórházban vagy lélegeztetőgépen lévők száma, de egyelőre csak az a típusú csökkenés látható egyértelmű trendként az elmúlt hetekre visszatekintve, ami minden járványhullám kezdetén természetes (hiszen az előző hullám miatt már kevesebben, az új hullám miatt még kevesebben vannak a súlyos betegek). A következő hetekben valószínűleg többet mutatnak erről is a statisztikák.

Címlapkép: Getty Images