A koronavírus-járvány ellenére növekedett tavaly az IKEA

A 2021-es pénzügyi év számos kihívást tartogatott a koronavírus világjárvány miatt, az IKEA 109 milliárd forint teljes kiskereskedelmi forgalommal zárta az időszakot, ez a megelőző évhez képest közel 12 százalékos növekedést jelent. A vonatkozó sajtóközlemény szerint az online kereskedelem iránti érdeklődés növekvő trendje is megmaradt, a teljes értékesítés 19,3 százaléka az online térben történt, ez 6 százalékos növekedés a 2020-as pénzügyi évhez képest. 2022-ben az IKEA új formátumú pop-up stúdiók megnyitását tervezi két Budapesten kívüli nagyvárosban, valamint további digitális megoldások bevezetését is tervezik.

„Az elmúlt pénzügyi évben példátlan fennakadásokkal kellett szembenéznünk a kiskereskedelmi üzletágunkban – a járvány okozta lezárás miatt áruházaink több mint egy hónapig zárva voltak.

Az otthoni élet minden eddiginél fontosabbá vált, az emberek többségének újra kellett gondolnia otthona funkcióit

– mondta többek között David McCabe, az IKEA regionális ügyvezetője és fenntarthatósági vezetője (magyar-cseh-szlovák régió), majd hozzátette: „az emberek preferenciái és szükségletei változtak, ez nyomás alá helyezte az online operációnkat, amire lehetőségként tekintettünk. A 2021-es pénzügyi évben a teljes árbevételünk majdnem 20%-át tette ki az online értékesítésünk. Az év során közel 12%-kal növeltük az eredményünket.”

Az 2021-es pénzügyi évben az IKEA Magyarországon 390 millió forintot fektetett be, többek között az átjáróhíd építésébe az Örs vezér téri üzletében. Emellett a vállalat bemutatta új mobilapplikációját, amelynek a vonatkozó közlemény szerint jelenleg 127 ezer felhasználója van az országban. A 2021-es pénzügyi év során az IKEA.hu oldalon több mint 12 millió egyedi látogatást regisztrált az IKEA, ami 1,9 millióval több a megelőző évhez képest, az áruházakba érkező látogatók száma 7 millió, ami pedig 0,9 millióval haladta meg a korábbi időszakot. A jövőbeli tervekkel és kilátásokkal kapcsolatban McCabe többek között kiemelte, hogy továbbra is kiemelten fontos cél a vállalatnál, hogy

2030-ra körkörös és klímapozitív céggé váljanak.

A konkrét tervekkel kapcsolatban az ügyvezető elmondta, hogy a jövőben 2 pop-up stúdió megnyitását tervezik Budapesten kívüli bevásárlóközpontokban. Itt tervezési és lakberendezési tanácsadó szolgáltatást nyújtanak majd, illetve az online rendelések kapcsán támogatják majd a vásárlókat. "A pontos helyszínekről egyelőre egyeztetések zajlanak“ – emelte ki David McCabe. Emellett az IKEA mobilalkalmazás új funkcióval fog bővülni: a vásárlóknak lehetőségük lesz arra, hogy áruházi vásárlásnál az úgynevezett Scan&Go módszert használják. Az alkalmazás segítségével tudják majd regisztrálni a kiválasztott termékeket, és ennek használatával ki is tudják fizetni azokat, így elkerülhetik a sorban állást a kasszáknál. Ez az újítás kísérleti fázissal Csehországban fog elindulni, és a tervek szerint 2023-ban kerül bevezetésre Magyarországon.

A Circular Hub részleg (Fenntarthatósági Pont) is újdonságokkal készül 2022-ben: az itt megvásárolható használt, vagy a bemutatótérben korábban kiállított bútorok kínálata megtekinthető lesz az IKEA.hu weboldalon. A bútorokat a vásárlók az online térben le is tudják majd foglalni, majd az áruházban személyesen megvásárolhatják azokat. A fenntarthatóság apropóján hamarosan a blokkok nyomtatásánál is az újrahasznosított, kék papírt fogják használni az áruházak, emellett fokozatosan tervezik kivezetni a műanyagot a termékek csomagolásából is. A változtatás lépésről lépésre következik be, kezdve az új választékkal 2025-ig, és folytatva a már meglévő választékkal 2028-ig.

