Az európai dobogóra sem fér fel a brutális magyar áremelkedés

Az éves magyar infláció 7,4% volt decemberben, de Magyarország ezzel is csak ötödik az inflációs rangsorban az Európai Unióban. A dobogóról történő "lemaradásunk" alighanem a rögzített lakossági energiaáraknak köszönhető. Két ország is volt, ahol 10% feletti áremelkedést mértek. Az eurózóna inflációja 5% volt a hónapban, és ennek az áremelkedésnek a felét az energia drágulása tette ki.

A magyar infláció ötödik legmagasabb a decemberi EU-s rangsorban - derül ki az Eurostat friss közléséből. Az éves infláció 7,4% volt decemberben Magyarországon, ami meghaladta a várakozásokat, de nemcsak a magyar gazdaságban van jelentős árnyomás: Litvánia, Észtország, Lettország és Lengyelország is megelőzött minket.

A legmagasabb inflációt Észtországban mérték, ahol szokatlanul magas, 12%-os volt az éves áremelkedés decemberben.

Litvániában is jelentős, 10% feletti áremelkedést mértek, Lengyelországban 8, Lettországban 7,9% volt az áremelkedés mértéke. Ezt követi a magyar inflációs adat 7,4%-kal. A magyar infláció sajátossága, hogy azt nem hajtják fel a lakossági energiaárak, mivel idehaza rögzített árakon kapják a háztartások az energiát. A legtöbb európai országban az energiaszolgáltatás piaci áron működik.

7% feletti infláció több országban már nem volt, a 6%-ot azonban öt tagállamban is meghaladta az áremelkedés mértéke. A legalacsonyabb inflációt Máltán jegyezték (2,6%), de Portugáliában (2,8%), Finnországban (3,2%), Franciaországban (3,4%), Dániában (3,4%) és Ausztriában (3,8%) is 4% alatti volt az infláció. Egyértelmű különbséget országcsoportonként nem látunk: az látszik, hogy a skandináv államok az alsó harmadban helyezkednek el, és a spanyolok kivételével a déliek is, de a kevésbé fejlett kelet-közép-európaiak közt voltak olyan országok is, ahol az EU-s átlag környékén volt az infláció, de több közülik a felső harmadban volt.

Az eurózóna inflációja 5% volt decemberben, ami megfelelt az előzetes becslésben közölt adatnak, és egyben új történelmi csúcsot is jelent a valutaövezetben. A maginfláció 2,6% volt. Az Európai Unióban 5,3% volt az átlagos infláció decemberben.

Az áremelkedést legnagyobb mértékben decemberben is az energiaárak emelkedése húzta, 2,5%-ponttal ez tehető felelőssé a decemberi áremelkedés feléért, ha itt az árak stagnáltak volna, az infláció (másodkörös hatásokat nem számítva) 2,5%-os lenne. A szolgáltatások súlya az áremelkedésben nem nőtt, ami a decemberi koronavírus-korlátozások miatt nem meglepő, ahogy az iparcikkek hozzájárulásának növekedése sem: a jelenség mögött elsősorban az alapanyag- és alkatrészhiányos környezet és az energiaköltségek elszállása állhat.

Az egyes termékkategóriák hozzájárulása az eurózóna éves inflációjához (%pont) Kategória 2020 dec. 2021. júl. 2021. aug. 2021. szept. 2021. okt. 2021. nov. 2021. dec Élelmiszer, alkohol, dohány 0,25 0,35 0,43 0,44 0,43 0,49 0,71 Energia -0,68 1,34 1,44 1,63 2,21 2,57 2,46 Ipari termékek (kivéve energia) -0,14 0,17 0,65 0,57 0,55 0,64 0,78 Szolgáltatások 0,3 0,31 0,43 0,72 0,86 1,16 1,02 Éves infláció -0,3 2,17 2,95 3,36 4,05 4,86 5 Forrás: Eurostat, Portfolio

Az inflációs komponensek fenti megoszlása összességében biztató: a szolgáltatások drágulása lassult, és az iparcikkeknél is csak enyhe gyorsulást látunk novemberhez képest, vagyis az infláció keresleti oldalról nem szaladt még el. Az áremelkedést kínálati tényezők hajtják, amelyek mérséklődésével az eurózóna inflációja is mérséklődhet - de már az energiaárak normalizálódása is azt jelentené, hogy a magas bázis miatt az éves infláció 2022 második felében mérséklődni fog. Ezen kívül egyéb tényezők is közrejátszanak: például a 2020-as német adócsökkentés 2021-es megszűnése, amely automatikus áremelkedést okozott tavaly, idén már nem játszik szerepet az éves visszatekintésű indexben.

Címlapkép: Getty Images