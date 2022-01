Nyugtat az Energiahivatal: lesz elég gázunk, akármilyen hideg is lesz tavaszig

Számos modellszámítást végeztünk a különböző hőmérsékleti forgatókönyvekre, és „ez alapján a legnagyobb hidegben is elegendő a rendelkezésünkre álló gázmennyiség, és bőséges a biztonsági tartalékunk is” – hangsúlyozta csütörtöki nyugtató közleményében a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal.

A MEKH az egyes hónapok 15. napjának zárókészlete alapján szokott kiadni egy közleményt (illetve frissíti grafikonját) a magyarországi gáztárolói helyzetről és most azt hangsúlyozzák, hogy 2,72 milliárd köbméter gáz van még a tárolókban, ami 43%-os töltöttségnek felel meg és nem kell aggódni.

Közben van napi szinten egységes európai adatbázis is az egyes országok gáztárolói helyzetéről és itt már van január 18-i állapotra is adat, ami szerint a magyar tárolói töltöttség tovább csökkent 40,8%-ra.

Amint az alábbi grafikonunkon látszik: a mostani tárolói töltöttségi szint és pálya teljesen megegyezik a 2019-essel, magasabb, mint a 2017-es és kissé alacsonyabb, mint a 2018-as, illetve a 10 éves átlag. Arról, hogy a 2020-as és 2021-es évi akkori helyzetet most miért nem kell figyelembe venni, illetve hogyan áll a tárolói helyzet Európában, egy minapi elemzésünkben részletesen írtunk. Tegnapi cikkünkben pedig Pletser Tamás, az Erste olaj- és gázipari elemzője hangsúlyozta azt, hogy most már a kedvezőbb időjárási előrejelzések miatt várhatóan komolyabb ellátási problémák nélkül kihúzhatja a kontinens ezt a telet, amellett is, hogy a tárolói készletek a szokásosnál alacsonyabbak sok országban. A friss gázpiaci feszültségekről ebben a mai cikkünkben írtunk.

