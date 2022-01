Újabb komoly házi feladatot kaptak a vállalatok: be kell számolniuk a fenntarthatóságukról

A korábbinál jobban megfelel-e egy vállalat az ESG (Environmental, Social, Governance) szempontoknak, ha napelemekkel termel magának áramot? Nem biztos, mert ha a panelekhez használt poliszilícium Kínából, az elnyomott ujgurok lakta területről érkezik, az elhasználódás után pedig nem tudják garantálni a biztonságos újrahasznosítást, illetve ártalmatlanítást, akkor a válasz: nem.

Az Európai Unióban az ún. EU Taxonomy által kötelezővé tett ESG követelményrendszer ugyanis a környezeti szempontok mellett társadalmi és irányítási (korrupciómentesség, jogszabályi megfelelés stb.) szempontokat is vizsgál. Az elvárások tehát igen sokrétűek, hatásuk pedig messze mutató, hiszen a követelményrendszer deklarált célja, hogy a finanszírozási források alapját adják.

Tehát azon cégek felé irányítják az EU-s forrásokat, amelyek a fenntarthatósági célok tekintetében megfelelnek az EU által meghatározott normáknak.

Biztosak csak abban lehetünk, hogy a vállalatok ESG-megfelelésének mértéke az uniós szabályozásnak köszönhetően egyértelmű és transzparens lesz. Abban pedig még biztosabbak, hogy ez hatalmas feladatot jelent a vállalatoknak.

Az Európai Unió a klímacélok és egyéb fenntarthatósági célok megvalósításához olyan szabályozási környezetet dolgozott ki (illetve dolgoz ki jelenleg is), mely az átláthatóság érdekében elvárja a vállalatoktól, hogy beszámolót készítsenek a működésük fenntarthatóságáról.

Ezek az elvárások a következő években komoly kihívást fognak jelenteni a hazai cégeknek is.

Az itthon érvényes szabályozás

Az ESG-t meghatározó EU Taxonomy egy 2022-től alkalmazandó fenntarthatósági kritériumrendszer, melynek segítségével azonosíthatóvá válik a vállalatok tevékenységének fenntarthatósága, és ezáltal árbevételük és költségeik fenntarthatónak tekintett részaránya is.

A CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) egy 2024-től alkalmazandó fenntarthatósági riporting keretrendszer, mely alapján a vállalatoknak működésük környezetre gyakorolt hatását, illetve a klímaváltozáshoz kapcsolódó hatásukat, kockázatokat és a kezelésük érdekében tett lépéseiket kell bemutatniuk, hivatalos beszámolási standardok alapján.

Ezen két uniós szabályozás egészül még ki itthon a BÉT ESG jelentési útmutatójával, melyet egyelőre ajánlásként fogalmaztak meg a tőzsdén lévő vállalatok számára.

A fentiek közül a legkorábban az EU Taxonomy-t kell majd alkalmazni. 2022-től a tőzsdén jegyzett nagyobb vállalatoknak (500 főnél nagyobb munkavállalói létszám és/vagy 20 mEUR-nál nagyobb mérlegfőösszeg vagy 40 mEUR-nál nagyobb árbevétel) riportot kell készíteniük az árbevételük és költségeik fenntarthatóság szempontjából relevánsnak tekintett („eligible”) részéről. Ehhez az EU olyan makrogazdasági kategórialistákat tett közzé, melyek definiálják az ún. „eligible” azaz alkalmas tevékenységeket.

Következő lépésként a relevánsnak tekintett tevékenységek részletes szűrését is el kell végezni, hogy azok az EU Taxonomy kritériumrendszere alapján ténylegesen fenntarthatónak tekinthetők-e („alignment”): jelentősen hozzá kell járulniuk legalább egy környezeti cél teljesüléséhez, nem sérthetnek más környezeti célokat, illetve meg kell felelniük a munkabiztonsági és emberi jogi feltételeknek.

2023-tól már ezen részletes ellenőrzés alapján kell a vállalatoknak kiszámolniuk és közzétenniük árbevételük és költségeik fenntartható részét a 2022-es pénzügyi évre.

A tevékenységek részletes vizsgálata, illetve a bevételek és költségek fenntarthatósági dimenzió mentén történő gyűjtése, az ESG kontrolling koncepció kialakítása és implementálása nagyon komoly feladatot fog jelenteni. Az EU Taxonomy alkalmazásának köre egyre bővül, vagyis a későbbiekben a tőzsdén nem jegyzett nagyvállalatoknak, illetve a kisebb méretű tőzsdei cégeknek is alkalmazniuk kell az elvárt standardokat. Bár bizonyos méret alatt egyelőre nem lesz kötelező az EU Taxonomy-nak való megfelelés, de várható, hogy a finanszírozási források bevonásának feltétele lesz az, hogy a vállalatok ebben a struktúrában nyújtsanak áttekintést fenntarthatóságukról.

Két példán keresztül (napelemes villamosenergia-termelés és gépjárműhasználat) mutatjuk be az „eligibility” és „alignment” vizsgálatának folyamatát. A szűrések több kérdést, kritériumot tartalmaznak, az alábbi ábrán pár példát szerepeltetünk:

Eltérő kezdési időpontok és kötelezettségek

Tovább nehezíti a rendszer értelmezését és alkalmazását, hogy az egyes követelmények vállalati sajátosságoktól függően különböző időponttól és formában érvényesek. Az azokra való felkészülés komplex folyamat, nem célszerű azt a hatálybalépés időszakára halasztani. Az uniós szabályozás, az EU Taxonomy kritériumrendszere nem csak bonyolult, de folyamatosan változik is. Csak egy példa: még most sem dőlt el, hogy a földgáz- és a nukleáris erőművek által termelt energia zöldnek számít-e, s ha igen, milyen feltételek teljesülése esetén. Ugyanakkor vannak már vállalatok, amelyek kötelesek dolgozni ezzel a kritériumrendszerrel. De nem árt felkészülni azoknak sem, akik haladékot kaptak – az elvárt beszámoló elkészítése nem lesz könnyű menet.

