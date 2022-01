Felfut a járványhullám Magyarországon, egyre több omikron-tünetet ismerhetünk meg

A Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke azt mondja, a korábbiakhoz képest most jóval több a tünetes gyerek, mint a korábbi hullámokban, és azt is elmondta, milyen tüneteket látnak náluk. A koronavírus az óvodákban is gyorsan terjed, van olyan óvoda Budapesten, ahol minden csoport karanténban van.