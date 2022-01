Koronavírus Magyarországon: sosem látott elemzés érkezett az omikron-hullámról

Röst Gergely és csapata egy új járványmatematikai számítással jelentkezett, mely újfent megerősíti azt az erős sejtést, hogy az omikron már jóval azelőtt terjedni kezdett, dominánssá vált és felfutást okozott az esetszámokban, mint azt a hazai járványügy le tudta volna követni.

Új bejegyzéssel jelentkezett a MASZK - Magyar Adatszolgáltató Kérdőív (országos koronavírus-kutatás) Facebook-oldala. A Röst Gergely, a Szegedi Tudományegyetem matematikus professzora által vezetett járványmatematikai kutatócsoport Facebook oldalán osztotta meg az omikron terjedésének matematikai becslésen alapuló lefutását.

Mint írták: „matematikai módszerekkel megbecsülhető, hogyan alakult az omikronos esetek aránya az új fertőzöttek között. Ehhez csak egy kevert exponenciális modellt kell illeszteni a jelentett esetszámokra és egy kicsit tovább számolni, így kapjuk az alábbi ábrát.”

A számításaik szerint ez azt jelenti, hogy

az omikron már december elején megjelent Magyarországon, és mostanra már a megbetegedések közel száz százalékáért felel.

Az 5. hullám elején, január 6-án írtunk arról, hogy a hazai járványügy a jelek szerint lemaradva követi, éppen melyik variáns terjed:

Variánskövetés?! Épp ott tartunk, ahol a járvány első hullámának elején tartottunk. Semmit sem tanultunk a lezajlott, eddigi 4 hullámból. Követni kellene a variánsokat, hogy megismerjük a helyzetet

- mondta a Portfolio-nak egy járványszakértő, aki közelről figyeli, hogy mi történik a Covid magyarországi kirobbanása óta. Szerinte a magyar járványügynek egyáltalán nem volt célja, hogy megtalálja az omikront, ebből fakadóan az sem, hogy megvizsgálja, milyen gyorsan szorítja ki a korábban domináns delta variánst.

Az omikront egy magánlabor, a Neumann Labs azonosította Magyarországon, amely már rengeteg mintában kimutatta ezt a variánst. Mindeközben a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) csak a töredékét tudta eddig kimutatni annak, amit a Neumann. Az NNK január 4-én 11%-ra tette az omikron arányát, miközben Vattay Gábor fizikus, járványmodellező országosan több mint 40%-ra, Budapesten 70%-ra. A Neumann Labs a minták közel 80%-ában már az omikront mutatta ki ekkor.

AZ NNK január negyedikéig egyszer sem MONDTA MEG, HOGY AZ ESETEK MEKKORA ARÁNYÁT OKOZZA AZ OMIKRON.

A járványmatematikusok friss becslése megerősíti, hogy ekkor már domináns volt az omikron variáns.

Múlt héten Müller Cecília is megszólalt az ügyben

Január 13-án aztán Müller Cecília országos tisztifőorvos már egy magasabb számot közölt, és azt is elmondta, hogy működik az NNK ezen a téren. Müller Cecília kifejtette, hogy az omikron koronavírus variáns megjelent az elmúlt év végén, de valójában most okoz jelentős számú megbetegedést Európa szerte és a világon, és látjuk a magyar adatokat is, ismételten felfutóban van az ötödik hullám.

Valószínűleg nagy szerepe van az omikron variánsnak ebben, noha ezt még Magyarországon az adataink szerint nem detektáljuk, hogy túlnyomó többségében ez a variáns uralkodna, míg Dánia, Belgium, Írország jelenti azt, hogy a megbetegedéseinek több mint felét az omikron variáns okozza.

Nálunk ez az adat jelenleg 29 százalékon van

- mondta Müller.

A variánsok korai észlelése érdekében, és annak az elterjedtségének a detektálása miatt egy kétlépcsős rendszer működik mindenhol. Ez egy nemzetközi standard szerint nálunk is így van Magyarországon. van egy laboratóriumi hálózat, akik előszűrést végeznek, PCR-technikával, és azok a minták, amelyek gyanúsak az omikron változatra, beküldésre kerülnek a Nemzeti Népegészségügyi Központ vírusreferencia laboratóriumába, ahol a vírus teljes genomjának a vizsgálata történik. Ezzel állapítjuk meg, hogy valóban omikronról, vagy másról van szó.

Nem csak az a cél, hogy milyen az elterjedtség, vagy megjelenik-e egy új variáns. Ha egy-egy labor a saját tapasztalatairól beszámol, ott magasabb arányok alakulhatnak ki, ez különösen jellemző fővárosra, hiszen a megbetegedések jelentős része is itt történik. De országos adatokat tekintve 29 százalékot mér az NNK.

Ezt követően az országos tisztifőorvos ezen a héten kedden közölte, a koronavírus-megbetegedések 87 százalékát az omikron variáns okozza. Ez azt jelenti, hogy a kormányzati kommunikáció és a hivatalos NNK adatok szerint

január 13-tól január 19-ig tartó kevesebb, mint egyhetes időszakban 29-ről 87 százalékra futott fel az omikron elterjedtsége Magyarországon.

Az esetszámok felfutása alapján ugyanakkor ez egy kevésbé reális forgatókönyvnek tűnik, és nem ad magyarázatot arra a kérdésre sem, hogy akkor mi történt január 13-a előtt? Talán egy új delta hullám indult volna el? Ezt nem támasztják alá a súlyos esetek és kórházi ápoltakról szóló statisztikák, akkor ugyanis vélhetően sokkal erősebb felfutást láthattunk volna a súlyos esetek számában is. A kézenfekvő válasz, hogy az

egész világon enyhébb tüneteket produkáló omikron állhat a háttérben.

Végezetül fontos megjegyezni:

Amikor Müller Cecília 29 százalékos elterjedtségről beszélt, akkor a Röst-féle matematikai modell szerint már bőven a 100 százalékhoz közelített az omikron elterjedtsége a magyar mintákban.

Összességében tehát ahogy arra korábban a Portfolio is felhívta a figyelmet, a Naumann Labs magánlabor detektálta - amely az omikron hullámban az egyetlen labor volt a variánskövetés szempontjából -, és Vattay Gábor fizikus modellje is rámutatott, idén januárban biztosan omikron-hullám indult, amely az év elején dominássá vált, elindítva az 5. hullámot. Az NNK folyamatosan alulmérte az omikron arányát, tehát egyáltalán nem mutatott valós képet a variáns elterjedéséről. Ez nem meglepő, hiszen Magyarország azokhoz az országokhoz tartozik, ahol nincs szisztematikus variánskövetés. A friss járványmatematikai becslés megerősíti, hogy Magyarországon az omikron januárban átvette a domináns variáns szerepét.

